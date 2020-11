Třinec ovládl v Hradci zápas plný vyloučení a podesáté vyhrál

Hradec Králové - Hokejisté Třince vyhráli v dohrávce 9. kola extraligy v Hradci Králové 3:0 a ve svém jedenáctém vystoupení v sezoně oslavili už desátou výhru. Na vítěznou vlnu se vrátili po nedělní prohře v Pardubicích 6:7 v prodloužení. První nulou v sezoně pomohl k úspěchu brankář Jakub Štěpánek. Sudí Oldřich Hejduk a Luděk Pilný rozdali v utkání 21 trestů, přesto v přesilovkách nepadl ani jeden gól.

Domácí šli do zápasu bez útočníka Chalupy, s nímž se klub dohodl na ukončení dočasné výpomoci z Chicagem. Na jeho místo v prvním útoku, kde v posledních duelech nastupoval, kouč Vladimír Růžička zařadil Kellyho Klímu.

Do zápasu lépe vstoupili hosté, velké šance měli Jaroměřský, Hrehorčák, Vrána, nejlepší střelec extraligy Stránský i Ondřej Kovařčík. Jenže v bráně stál Lukeš. Obvyklá dvojka při současném Mazancově zranění dokazuje, že Mountfield nemá na tomto postu rozhodně problém.

Hradec se dostal do zápasu až díky přesilovce čtyři proti třem v polovině první třetiny. Slušné možnosti měl po Smoleňákově přihrávce Zámorský, ale rovněž Štěpánek ukázal dobrou formu. Mountfield byl sice v tlaku, jenže nebyl produktivní - a naopak inkasoval. Po Vránově přihrávce se dostal do úniku Růžička a blafákem obelstil Lukeše. Domácí reklamovali, že šlo o ofsajd, rozhodčí však v hraniční situaci branku uznali.

"Byla to dneska komedie. Tohle jsem ještě nezažil. Nevím, jestli je dovolené něco říct, normálně se někdo úplně zbláznil. Už to nechci zažít. To, co se dneska dělo, bylo hrozný," řekl bek domácích Filip Hronek. Dal tak najevo svou nespokojenost s rozhodováním sudích a jimi nastaveným metrem. "Půlka kluků je unavená, půlka se nedostala do tempa. Na obě strany to bylo divné. Myslím, že rozhodl první gól. Ať si o něm udělá obrázek každý, jaký chce," uvedl Hronek.

Druhá část začala obří šancí pro Třinec. Hradečtí dvakrát faulovali a Oceláři měli přesilovku pět na tři trvající bez čtyř vteřin dvě minuty. Kouč Varaďa poslal na led pět útočníků, k úspěchu to však nevedlo. Lukeš zastavil i nebezpečné střely Zadiny a Vrány.

Hru dále drobilo mnoho vyloučení. Během prvních dvou třetin rozdali sudí patnáct trestů. Po jednom z nich mohl Hradec vyrovnat. Lev, který se vracel z trestné lavice, dostal přihrávku, jel sám na Štěpánka, ale střela mezi betony se neukázala jako dobré řešení.

Ve třetí části vyloučení ubylo, přesto jedna statistika v kolonce trestů zaujala. Domácí Orsava, s Třincem mistr extraligy v roce 2011, byl během utkání poslán na trestnou lavici hned čtyřikrát. I to Hradec brzdilo, proto nemohl vyrovnat. Naopak udeřil kanonýr Stránský, jenž se prosadil po perfektní individuální akci.

Mountfield už na gól nezareagoval, naopak Marcinko trefil v domácí power play prázdnou bránu. Třinecký brankář Štěpánek tak vychytal první čisté konto v sezoně.

"Bylo to dnes ovlivněné spoustou vyloučení na obou stranách. Ani jedna přesilovka nebyla moc úspěšná, takže se to vynulovalo. Myslím, že to bylo hodně vyrovnané. Bylo to těžké, hodně se bruslilo, dohrávalo se do těla. Bylo vidět, že se potkaly silné týmy. Nevyužili jsme ani jednu přesilovku, takže je na čem pracovat. Na druhou stranu je pozitivní, že jsme zvládli oslabení. Ale jsme rádi za body," řekl útočník vítězů Petr Vrána.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Mentálně jsme byli na zápas dobře připraveni, chtěli jsme navázat na minulé výkony. Samozřejmě je ale těžké hrát, když polovinu času strávíme na trestné lavici. Je složité se dostat do hry, vlastně ani nepamatuju moment, kdy by se hrálo pět na pět. Kvůli tomu to byl těžký zápas, který se také těžko hodnotí. Hráči, co chodili na oslabení, podali parádní výkon, byli vyšťavení, druhá půlka je zatuhlá a do zápasu se nedostane. Bylo to zvláštní. Byly tam i sporné okamžiky, například první gól. Bavili jsme se o tom, že by se hodila trenérská výzva. V takových chvílích se nastartují emoce, proto to dopadlo, jak dopadlo. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, hráči musí udržet nervy na uzdě."

Václav Varaďa (Třinec): "Po nezdaru v Pardubicích jsme odehráli solidní zápas. Bylo to hodně vyrovnané, i když rozkouskované přesilovkami a oslabeními. Oba týmy v nich mohly rozhodnout, bylo to o jednom gólu, i když výsledek je větší. Domácí hráli velmi slušně, ale nám pomohla první branka a poté ubráněná oslabení. Byla škoda, že jsme si nepomohli dalším gólem při přesilovce pět na tři. To nás trenéry i hráče mrzí, při takovém množství přesilovek nejsou zvyklí, že by nedali gól. Ale na druhou stranu musím dát kredit domácím za práci na brankovišti a při blokování střel. Hradci jsme kromě přesilovek nedali žádnou větší šanci, proto se nám pojede domů lépe než po zápase v Pardubicích."

Dohrávka 9. kola hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 48. M. Stránský (Martin Růžička), 60. Marcinko (Jaroměřský, Kundrátek). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 12:9. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Zámorský, Nedomlel, Hronek, Čáp, F. Pavlík, Šalda, Pilař - Smoleňák, Cingel, Kelly Klíma - J. Sklenář, V. Růžička ml., Orsava - Perret, Lev, Kevin Klíma - R. Pavlík, Koukal, Jergl. Trenér: V. Růžička st.

Třinec: J. Štěpánek - D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský. Trenér: Varaďa.