Třinec ovládl derby, Vítkovice deklasoval jednoznačně 6:0

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté ovládli dohrávku 3. kola s Vítkovicemi a po výhře 6:0 zvýšili svůj náskok v čele soutěže na sedm bodů. Oceláři vedli už ve 25. minutě 4:0, čtyřikrát se v utkání prosadili z přesilové hry.

Domácí, kteří nastoupili bez Filipa Zadiny, tak bodovali i ve dvacátém utkání sezony, z toho v sedmnácti zvítězili. Skóre otevřel Matěj Stránský, který si připsal už 17. gól v tomto ročníku. Dvakrát se trefil Erik Hrňa, Josef Kořenář udržel poprvé v sezoně nulu. Hosté prohráli osmý z posledních devíti utkání.

Skóre úvodní třetiny stanovily přesilové hry. Hosté v ní putovali na trestnou lavici čtyřikrát a Třinec jejich první dva fauly potrestal. V šesté minutě tečoval Stránský střelu Gernáta a o chvíli později našel Růžička křížným pasem Hrňu, který ranou bez přípravy zvýšil. Vítkovice byly střelecky aktivnější (15:7), ale hrozili hlavně domácí a Růžička slavící dnes 35. narozeniny ještě dvakrát zblízka v dobré šanci minul.

V sestavě Ocelářů nahradil obránce Adámek od prostřední třetiny ve druhém útoku Marcinka, který obdržel trest do konce utkání za vyhození části zlomené hokejky do hlediště během nepřerušené hry.

Třinec kuriózní okamžik nepoznamenal a přidal po přestávce rychlé góly. Kundrátkovu střelu dorazil v přesilové hře do odkryté branky Ondřej Kovařčík. O dvě střídání později Růžička nepohrdl krásnou přihrávkou Kundrátka a vyhnal Svobodu z branky.

Hosté působili ve druhé třetině až na šanci Baláže neškodným dojmem a inkasovali ještě před odchodem do kabin popáté z hole Hrehorčáka. Dolejš ještě předtím několikrát tým podržel.

Třinec nepolevoval a Hrňa využil ve 45. minutě tvrdou ranou z pravého kruhu čtvrtou přesilovku Ocelářů v zápase. Domácí se hnali za sedmým gólem, kterým by vyrovnali svou nejvyšší výhru v historii derby s Vítkovicemi v extralize (7:0, play off 2003). I když další branku nedali, i tak si připsali nejvyšší vítězství v sezoně. To hosté už v průběhu ročníku utržili horší debakl, když podlehli Českým Budějovicím 0:7.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "V úvodní třetině to bylo malinko nervózní, hlavně v první polovině. Tak nějak jsme se hledali, Vítkovicím jsme darovali nějaké příležitosti, se kterými ale nenaložili správně. Když potom přišly přesilovky, tak jsme postupně odskakovali. Ve druhé třetině jsme hráli velmi pohledný hokej a třetí byla z naší strany také velmi dobrá. Jednoznačně jsme si došli pro tři body, kluci si za dnešní výkon vítězství zasloužili. Filip Zadina musel jít na vyšetření zranění, které tady prodělal v letním období. Už ale proběhla komunikace s Detroitem a ukončilo se jeho působení u nás k 14. prosinci. Filip by tak stejně nemohl hrát, tento týden odlétá. Děkuji mu za jeho služby, pomohl nám v náročném startu sezony a věřím, že je dobře připraven na sezonu, která ho čeká."

Miloš Holaň (Vítkovice ): "Je to krutý výsledek, ale naprosto zasloužený. Od začátku zápasu jsme nebyli důrazní v osobních soubojích, neměli jsme jiskru. V naší hře bylo málo střelby i pohybu. Hráli jsme od začátku hodně ustrašeně. Soupeři jsme dali spoustu přesilovek, o kterých víme, že je v nich nebezpečný. Hodnocení určitě není kladné."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. M. Stránský (Gernát, M. Růžička), 10. Hrňa (M. Růžička, Gernát), 23. O. Kovařčík (Kurovský, Kundrátek), 25. M. Růžička (Kundrátek, P. Vrána), 37. Hrehorčák, 45. Hrňa (Gernát, M. Stránský). Rozhodčí: Lacina, Pešina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:7, navíc Marcinko do konce utkání - M. Kalus, Marosz oba 10 min. Využití: 4:0. Bez diváků.

Třinec: Kořenář - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko (od 21. M. Adámek), Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Kurovský, R. Veselý, Kofroň. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Miroslav Svoboda (25. Dolejš) - R. Polák, Trška, Štencel, Koch, R. Černý, L. Kovář, Kubeš - Werbik, J. Hruška, Schleiss - M. Kalus, Marosz, Dej - Mallet, Baláž, Dočekal - Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.