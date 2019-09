Třinec otočil zápas proti Lahti a má první body v LM

Utkání skupiny D hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans, 6. září 2019 v Třinci. Tomáš Marcinko z Třince střílí v závěrečných vteřinách zápasu pátý gól Třince do prázdné branky. Vlevo se snaží zasáhnout obránce Lahti Pavel Vorobej.

Utkání skupiny D hokejové Ligy mistrů: HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans, 6. září 2019 v Třinci. Tomáš Marcinko z Třince střílí v závěrečných vteřinách zápasu pátý gól Třince do prázdné branky. Vlevo se snaží zasáhnout obránce Lahti Pavel Vorobej. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince předvedli ve svém třetím zápase v Lize mistrů skvělý obrat a porazili Lahti 5:3. Oceláři prohrávali již 0:3, přesto poprvé ve skupině D bodovali. Gólem a asistencí se na výhře úřadujícího českého mistra podíleli Tomáš Marcinko a Tomáš Kundrátek.

"Měli jsme špatný vstup do utkání a inkasovali po zbytečných individuálních chybách. Nezlomila nás ani laciná branka Lahti začátkem druhé třetiny. Kontaktní branka v závěru druhé části nás hodně posílila, najednou jsme ožili a vytvořili si řadu možností. Ve třetí části jsme diktovali tempo hry, kluci to odmakali, z toho pohledu je výhra zasloužená," řekl trenér vítězů Václav Varaďa.

První část zápasu patřila hostům, kteří si v úvodní třetině vypracovali dvoubrankový náskok. Brankáře Kváču nejprve překonal Tanus a poté Lahtinen. Když přidal po 38 sekundách druhé třetiny třetí gól Björninen, do třinecké branky se postavil Bartošák.

A Oceláři následně dokázali utkání otočit. Sice nevyužili sérii šancí, ve 40. minutě ale při přesilovce pět na tři ještě odvolali Bartošáka a výhodu tří hráčů v poli přetavili ve snížení na 1:3.

"Od druhé třetiny jsme se tlačili do branky a vytvořili jsme si šance. Přišla i oslabení soupeře a spadlo to tam," radoval se Kundrátek, který výhodu šest na tři využil. "Byl jsem překvapený, když jsem viděl, že máme prázdnou branku, ale v takové přesilovce musíte být furt první na puku a střílet, což se nám dařilo," řekl.

Ve třetí části si Slezané drželi dál převahu a dařilo se jim i v koncovce. Nejprve snížil Hrehorčák, poté vyrovnal Polanský a ve 48. minutě rozjásal Werk arenu počtvrté Doudera. Poslední slovo měl při power play soupeře Marcinko.

"Z 0:3 se moc často do zápasu nevrátíte, bylo to skvělé. Odmakali jsme to, všichni dřeli. Škoda nešťastně inkasované třetí branky, ale ani ta nás nezlomila. Všichni viděli, že jsme hráli dál," uvedl Kundrátek, jenž ve 21. minutě hokejkou nešťastně tečoval puk za Kváčova záda.

Třinec oplatil Lahti porážku 0:1 z prvního vzájemného zápasu a vedle tří bodů poprvé v soutěži i skóroval. Dalším soupeřem Ocelářů budou v neděli hráči Minsku.

Hokejová Liga mistrů:

Skupina D:

HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans 5:3 (0:2, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 40. Kundrátek (Marcinko), 43. Hrehorčák (Hladonik), 45. Polanský (Adamský, Kundrátek), 48. M. Doudera (M. Stránský, O. Kovařčík), 60. Marcinko (M. Stránský) - 4. Tanus (Björninen), 11. Lahtinen, 21. Björninen (Ylönen, Jaakola). Rozhodčí: Stolc (Rak.), Jeřábek - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 3868.

Sestava Třince: Kváča (21. Bartošák) - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galviņš, Adámek, Gernát, Haman - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcink, O. Kovařčík - Chmielewski, Polanský, Adamský - Š. Novotný, Hladonik, Hrehorčák - Kofroň. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Tabulka:

1. Junosť Minsk 2 1 1 0 0 5:2 5 2 Lahti 3 1 0 1 1 8:10 4 3. Lausanne 2 0 1 1 0 7:7 3 4. Třinec 3 1 0 0 2 5:6 3

Skupina A:

Tappara Tampere - Klagenfurt 8:3.

Skupina C:

Augsburg - Lulea 4:5.

Tabulka:

1. Lulea 3 2 0 1 0 11:8 7 2. Augsburg 3 0 2 0 1 10:9 4 3. Belfast 3 1 0 1 1 8:13 4 4. Liberec 3 1 0 0 2 11:10 3

Skupina F:

Djurgaarden - Vídeň 3:6.