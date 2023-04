Třinec má první šanci postoupit do dalšího extraligového finále

Praha - Hokejisté Třince si dnes mohou zajistit postup do finále play off extraligy. V sérii s Pardubicemi vedou 3:2 na zápasy a jedna výhra je dělí od páté účasti v bojích o Masarykův pohár za sebou. Dynamo, které vyhrálo základní část, si chce na soupeřově ledě vynutit rozhodující sedmý duel.

"Jedeme tam s tím, že vyhrajeme a v pátek se uvidíme v Pardubicích," řekl útočník Východočechů Tomáš Zohorna po pondělní domácí porážce 2:4. "Jestli stále věřím týmu, že sérii otočíme? Určitě, to je jednoznačné," uvedl trenér Radim Rulík.

Pardubice si věří i proto, že v sezoně dokázaly v Třinci již třikrát vyhrát. Uspěly v obou zápasech v základní části i v zatím posledním v play off. Brankář Roman Will navíc ve Werk areně dvakrát udržel čisté konto.

"Ještě není konec. Třinec vede, což je pro ně super, ale nemůžeme věšet hlavy. Na příští zápas musíme být plně koncentrovaní a nechat na ledě všechno. Bojovat a vědět, že jsme pro to udělali všechno," řekl útočník Adam Musil.

Že ještě není konec a o postupujícím do finále není rozhodnuto, si uvědomují i Třinečtí. "Ještě jsme nic nevyhráli, série není u konce. Pojedeme domů a připravíme se na šestý zápas," řekl kapitán Ocelářů Martin Růžička, jenž je s osmi góly a 15 body nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem play off.

Šampioni z předchozích tří kompletně odehraných sezon už v play off odehráli čtrnáct zápasů, o pět více než Pardubice. S kondicí prý ale problém nebude.

"To je o hlavě. Nějaká kondice v play off... Kdo chce víc a v hlavě to má, to rozhoduje. Věřím tomu, že u nás v kabině to v hlavách máme, hrozně chceme. Nemyslím, že by nás předkolo nějak poznamenalo," uvedl již dříve útočník Andrej Nestrašil.

Statistické údaje před středeční zápasem semifinále extraligy: HC Oceláři Třinec (po základní části 6.) - HC Dynamo Pardubice (1.) . Začátek: 17:00 (O2 TV Sport). Stav série: 3:2. Výsledky zápasů v sérii: 2:4, 3:0, 2:1, 0:2, 4:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Andrej Nestrašil, Martin Růžička oba 5 zápasů/4 body (2 branky + 2 asistence) - Lukáš Sedlák 5/3 (3+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 14/15 (8+7) - David Cienciala 9/10 (1+9). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/52 (23+29) - Lukáš Radil 49/40 (14+26). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl průměr 1,39 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 95,73 procenta a dvakrát udržel čisté konto - Roman Will 2,02, 91,30 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,42, 95,57 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,43 a 91,60 - Roman Will 1,84, 91,46 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Marek Mazanec 2,07, 92,01 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,43 a 90,34 - Roman Will 2,11, 92,08 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47, Jan Růžička 2,98, 87,68 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec útočí na pátou účast ve finále za sebou. V roce 2018 získal stříbro a v posledních třech dohraných ročnících (2019, 2021 a 2022) slavil titul. Bez medaile zůstal naposledy v roce 2017, kdy skončil pátý po vyřazení ve čtvrtfinále s Chomutovem (2:4 na zápasy). K tomu dojde znovu, pokud sérii s Dynamem ztratí. - Oceláři jsou v semifinále popáté za sebou a celkově podvanácté. Postoupili z něj sedmkrát. Premiérový titul získali v roce 2011 a stříbro brali také v letech 1998 a 2015. V roce 1999 dosáhli na bronz a v letech 2003, 2013 a 2014 skončili bez medaile. - Třinec vyhrál v play off jedenáct sérií za sebou. Naposledy neuspěl ve finále v roce 2018, kdy podlehl Kometě Brno 1:4 na zápasy. - Pardubice jsou v semifinále potřinácté a poprvé od roku 2012. Devětkrát v něm byly úspěšné. V letech 1971, 1987, 1989, 2005, 2010 a 2012 získaly titul, v letech 1994, 2003 a 2007 dosáhly na stříbro. V letech 1986 a 2011 po vyřazení braly bronz a jen v roce 1997 skončily bez medaile. - Dynamo v případě vyřazení získá bronz a bude to jeho 18. medaile v historii. Vedle šesti zlatých získalo pětkrát stříbro (také v letech 1975, 1976) a šestkrát bronz (také v letech 1960, 1974, 1983 a 1984). - Pardubice s Třincem hrají v play off pošesté. V roce 1997 ve čtvrtfinále Východočeši vyhráli 3:1 na utkání a stejně tak uspěli i v semifinále v roce 2003, kdy ovládli sérii 4:2, a také v roce 2010. Tehdy ve čtvrtfinále zvítězili 4:1. Oceláři se proti Dynamu radovali v roce 2014 v boji o semifinále (4:1) a naposledy v roce 2018 ve čtvrtfinále (4:3). - Třinec vyhrál šest z posledních osmi zápasů. - Oceláři v letošním play off vyhráli doma pět ze sedmi utkání. - Pardubice po sérii pěti výher prohrály tři z posledních čtyř utkání. - Dynamo venku zvítězilo ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Třinec vyhrál čtyři z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Slovenský útočník Tomáš Marcinko z Třince dnes slaví 35. narozeniny. Obránci Ondřeji Válovi z Pardubic bude ve čtvrtek 25 let. - Útočník Martin Růžička z Třince díky dvěma gólům v pátém semifinále s Pardubicemi vyrovnal s 59 góly v play off rekord samostatné české extraligy (od roku 1993) a tři trefy mu chybí na celkového lídra Viktora Ujčíka, který i s federální ligou dal 62 branek ve vyřazovací části.