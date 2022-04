Třinec hostí druhé finále, v prvním Spartu pokořil v poslední třetině

Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, 18. dubna 2022 v Třinci. Zleva Martin Růžička z Třince a David Kaše ze Sparty.

Třinec (Frýdecko-Místecko ) - Na stadionu Ocelářů dnes začne v 17:00 druhá bitva o titul hokejového mistra. Mistrovský Třinec v pondělí získal první bod po velkém obratu a zásluhou čtyř gólů ve třetí třetině Spartu porazil 4:1. V letošním play off zatím třinecký obhájce titul neprohrál. Finálová série na čtyři vítězné zápasy bude pokračovat v Praze v pátek a v sobotu.

"Byl to důležitý zápas, ale zítra je další strašně důležitý. Může rozhodovat každá blbost. Kdybychom ho prohráli, tak jsme pod tlakem, že ten druhý už bychom měli zvládnout. Ale je to opravdu jen jedna výhra, nic to neznamená," řekl třinecký útočník Vladimír Svačina, jenž v pondělí odstartoval gólem ve 45. minutě obrat Ocelářů z 0:1.