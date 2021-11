Třinec dostal pokutu 10 tisíc korun za Douderovo vyjádření k rozhodčím

Praha - Vedení Třince dostalo od ředitele hokejové extraligy Josefa Řezníčka pokutu ve výši 10.000 korun za vyjádření obránce Milana Doudery k výkonu rozhodčích po pátečním utkání 22. kola proti Kladnu (2:0). Svaz v tiskové zprávě oznámil, že Oceláři se provinili proti ustanovení herního řádu, které ukládá klubům, aby zajistily, že v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačních týmů ani funkcionářů nebude ve sdělovacích prostředcích hodnotit výkon a výroky rozhodčích, a to přímo či nepřímo.

Kladenský odchovanec Doudera se v deníku Sport vyjádřil na adresu devětačtyřicetiletého hrajícího majitele Rytířů a legendy Jaromíra Jágra. "Kvalitu má. Na druhou stranu, se vším respektem, co on si tady v té lize dovolí a co mu prochází, by mu v žádné jiné lize neprošlo. Viz dneska, co se zase dělo. To je až úsměvné. Tak to je, musíme s tím bojovat," prohlásil Doudera.

A na dotaz, jestli myslí Jágrovy "háčky" a dva nepotrestané fauly, případně občasné debaty se sudími, dodal: "Nechci dostat pokutu nebo něco. Ale viděli jste, jak se zápas vyvíjel, co tam bylo za sporné situace. My jsme se tomu pomalu až museli smát, to bylo jako až trapný."