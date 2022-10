Třinec doma opět nevyhrál, Liberci podlehl v prodloužení

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Liberec zvítězil v 7. kole hokejové extraligy na ledě mistrovského Třince 4:3 v prodloužení. I sedmý zápas hostů v sezoně skončil po základní hrací době nerozhodně a rozhodl jej v čase 61:21 T.J. Melancon. Oceláři získali doma na čtvrtý pokus první bod sezony zásluhou tří gólů v přesilových hrách a formě Martina Růžičky. Domácí kanonýr si kromě vedle přihrávek připsal i 300. gól v soutěži a v historickém pořadí samostatné české extraligy se posunul na jedenácté místo.

Liberec ubránil v úvodních minutách oslabení a poté byl nebezpečnější. Faško-Rudáš, který hrál v elitním útoku, a Rosandič ještě zblízka Mazance nepřekonali, ale ve 13. minutě se radoval z gólu Filippiho v přesilové hře. ale jen dočasně. Třinec si vzal trenérskou výzvu a rozhodčí po rozboru u videa rozhodnutí změnili kvůli přihrávce rukou před vstřelením gólu. Čas se vrátil zhruba o půl minuty.

A tak udeřilo na druhé straně, rychlou kombinaci zakončil v početní převaze z mezikruží Daňo a připsal si už pátý gól sezony. Zvýšit mohl vzápětí z přečíslení dva na jednoho Voženílek, ale proti byla Neužilova vyrážečka. Hosté ještě v úvodní třetině vyrovnali, ztrátu puku ve středním pásmu potrestal Vlach.

Liberec začal i druhou třetinu v oslabení a domácí tentokrát v početní převaze skórovali. Po křížném pasu Daňa zpoza branky se prosadil z levého kruhu Růžička. Třinec byl aktivnějším týmem, ale hosté se štěstím vyrovnali. Od brusle Faška-Rudáše se puk odrazil do branky a rozhodčí u videa po kontrole, zda nešlo o úmyslné kopnutí, gól posvětil. Vzápětí hostující Bulíř trefil v početní výhodě tyč.

Na začátku třetí třetiny už domácí v oslabení neodolali, když Frolík tečoval střelu Balinskise od modré čáry. Třinec poté zachránil Mazanec při šanci Rychlovského. Domácí hráli následně dvě přesilové hry, ve druhé Neužil vychytal Nestrašila, ale v dohrávané akci byl už krátký na bekhend Romana. Prodloužení netrvalo dlouho. Oceláři ve vlastním pásmu ztratili puk a Melancon procedil puk mezi betony Mazance. Liberec tak zvítězil po třech předchozích prohrách.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Hrálo se vyrovnané utkání. Oba soupeři jsou kvalitní a hokej tomu odpovídal. Bohužel jsme udělali fatální chyby, za které jsme byli potrestání. Dostaneme i gól (od hráče) zády k brance, ale i takové padají, a to hráčům zdůrazňujeme, že tam stačí puk poslat a ono se to od někoho odrazí. To není ani smůla, to je ten tlak do brány. Když šel soupeř do vedení (3:2), vytvořili jsme si přesilové hry a v jedné byli úspěšní a ještě na konci základní hrací doby jsme měli poměrně dost šancí. Musíme tomu jít více naproti a budeme za to někdy odměněni. Dneska ještě ne."

Patrik Augusta (Liberec): "Podali jsme zodpovědný výkon. Při hře pět na pět jsme si vytvořili kvalitní šance a ve třetí třetině jsme mohli odskočit. Soupeř zahrál fantasticky přesilové hry, ve kterých dal tři góly, my jen jeden, ale nastřelili jsme v ní i tyčku, další byl neuznaný. Byl to vyrovnaný zápas, v závěru nás Třinec zatlačil a trošku se štěstím jsme to ubránili. Výhry si velice vážíme, protože Třinec je velmi kvalitní mužstvo."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Daňo (M. Růžička, J. Jeřábek), 21. M. Růžička (Daňo, Nestrašil), 55. Miloš Roman (M. Růžička, Nestrašil) - 18. J. Vlach (A. Najman), 36. Faško-Rudáš (Rosandič, Bulíř), 41. Frolík (Balinskis, Filippi), 62. Melancon. Rozhodčí: Hradil, Kika - Axman, Hlavatý. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:1. Diváci: 3642.

Třinec: Mazanec - J. Jeřábek, M. Doudera, M. Adámek, Čukste, Jaroměřský, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Hrehorčák, Miloš Roman, Nestrašil - Svačina, L. Hudáček, Daňo - Kurovský, Dravecký, Chmielewski. Trenér: Moták.

Liberec: Neužil - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Faško-Rudáš, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, Flynn - Rychlovský, A. Najman, J. Vlach - J. Šír, P. Jelínek, Čederle. Trenér: P. Augusta.