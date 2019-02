Ostrava - Hokejisté Třince po velkolepém obratu vyhráli ve 47. kole extraligy ve Vítkovicích 4:3. I když domácí v moravskoslezském derby vedli už 3:0, závěr zvládli lépe Oceláři a čtyřmi brankami v rozmezí šestnácti minut utkání otočili. Vítězství trefil v 54. minutě Michal Kovařčík. Ostravané si připsali pátou porážku z posledních šesti kol.

Vítkovice do derby vyrukovaly s uzdraveným gólmanem Bartošákem, který se do branky vrátil po třech týdnech. Mnohem vytíženější byl však jeho třinecký protějšek Hrubec, jelikož Vítkovice v první polovině zápasu tahaly za delší konec. Domácí byli dravější, lépe se pohybovali a už v šesté minutě jel sám na bránu Zdráhal, ale jeho bekhendový blafák byl neúspěšný.

Pak se domácím naskytla přesilovka pět na čtyři. Tybor v ní nejprve rozezněl tyčku, ale další kombinaci už v osmé minutě přesným švihem pod břevno zúročil Roman.

Do druhé třetiny vlétly Vítkovice ještě lépe. Už po 28 sekundách vyslal kotouč na Hrubce Trška, přestože střela nevypadala příliš nebezpečně, gólový punc jí těsně před brankářem dodal šikovnou tečí Dej.

Možnosti měl i Třinec, ale jistý Bartošák pokazil radost Gernátovi. Naopak na druhé straně Olesz z dálky překvapil Hrubce a ten prchl z branky. Na náhradníka Kantora se hned záhy řítil Tybor, ale ani dorážející Schleiss puk do sítě nedostal. Třinec pak nedohrál několik nadějných situací, ale dočkal se v 38. minutě zásluhou Novotného, který zblízka mířil k tyči.

A vicemistr ukázal, že ani na konci druhé části za stavu 0:3 ještě nemusí být hotovo. Hrňa dělovkou v úvodu třetí části využil přesilovku pět na tři a Oceláři byli na koni. Záhy už třinecká střídačka znovu jásala, ale puk z prázdné brány vyhodil jeden z beků. Nicméně ve 46. minutě zůstal před bránou neobsazený Vrána a po Růžičkově přihrávce zblízka vyrovnal.

Vítkovice se zvedaly těžce a Třinec chtěl rozhodnout už v řádném času. Což se mu i povedlo v 54. minutě, když si Michal Kovařčík po pasu bratra Ondřeje roztáhl Bartošáka a po ledě ho blafákem překonal.

Domácí se už nevzchopili ani v power play a Třinec podruhé v týdnu venku naplno zabodoval.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Dvě třetiny jsme soupeře přehrávali. Hráli jsme hokej, jak jsme si představovali. Když tak zkušený tým pustíte zpátky do zápasu, je to vždy špatné. Třetí třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Měli jsme zápas ve svých rukou, ale třetí třetinu jsme si pokazili sami."

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych hráčům poděkovat za tři body, které jsme vydolovali ve druhé půlce utkání. Domácí tým hrál velmi dobře, zasloužil si své góly. My jsme tahali za kratší konec v první půlce zápasu. Za stavu 3:0 jsme zabrali, zredukovali sestavu na tři útoky a dostali jsme se více do tempa. Bylo to znát. Pomohl nám ten gól v závěru druhé třetiny a cítili jsme šanci s tím zápasem něco udělat. Ve třetí třetině jsme dokonali obrat a hráli jsme náš hokej."

HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. O. Roman (Lev, Schleiss), 21. Dej (Trška, Lev), 29. Olesz (Lev, Hrabal) - 38. Š. Novotný (D. Musil, M. Růžička), 43. Hrňa (P. Vrána), 46. P. Vrána (M. Růžička, Svačina), 54. M. Kovařčík (O. Kovařčík). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 9030.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Výtisk, Gregorc, Šidlík, Hrabal, D. Krenželok - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Schleiss - Szturc, Poletín, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.

Třinec: Hrubec (29. Kantor) - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, M. Doudera - M. Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Š. Novotný, Polanský, Werek - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - A. Raška II. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.