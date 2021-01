Třinec bude v Hradci bojovat o první body po čtyřech zápasech

Hradec Králové - Hokejisté Třince budou ve čtvrteční předehrávce 35. extraligového kola usilovat na ledě Hradce Králové o ukončení série čtyř zápasů bez bodového zisku. Stále úřadující šampioni čekají už takřka měsíc na výhru v základní hrací době a po nepovedeném období klesli z prvního místa na třetí. Šestý Mountfield ztrácí na Oceláře jen pět bodů.

Východočeši vyhráli čtyři z posledních šesti duelů a oba neúspěchy zaznamenali na ledě vedoucí Sparty. Současnou pozicí čtvrtečního soupeře se mužstvo trenéra Vladimíra Růžičky staršího nenechává ukolébat.

"Třinec má hrozně kvalitní tým a výborné hráče, takže když se jim teď nedaří, neznamená to, že to bude nějak jednodušší zápas, než kdyby byli na vítězné vlně," prohlásil obránce Michael Gaspar.

Důležitý z jeho pohledu bude vstup do utkání. "Budeme na ně chtít vletět, a i když třeba nedáme gól, tak si je tím připravit na ty další třetiny. Nebudeme je chtít vůbec pustit do hry, toužíme dovést zápas do zdárného konce," doplnil Gaspar.

Třinec z posledních deseti utkání slavil výhru pouze dvakrát. Následně ale vyšel čtyřikrát naprázdno při celkovém skóre 3:14. Poslední v řadě byla těsná porážka v Mladé Boleslavi 2:3.

"Musíme se zlepšit v přesilových hrách, které rozhodují zápasy. Pozitivem jsou dvě vstřelené branky, myslím, že jsme na dobré cestě to zlomit. Určitě se to zase otočí na naši stranu," řekl asistent trenéra Marek Zadina.

Silný tým věří, že najede zase brzy na vítěznou vlnu. S Východočechy navíc Oceláři v této sezoně neztratili ve dvou dosavadních vzájemných zápasech ani bod. "Nehráli jsme (v Mladé Boleslavi) špatně, bohužel opět nemáme ani bod. Kouše se to těžko. Musíme zvednout hlavu a jít dál, jiná cesta není," nabádal odhodlaně útočník Martin Růžička.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 22 zápasů/23 bodů (10 branek + 13 asistencí) - Martin Růžička 30/40 (12+28). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,31 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,17 procenta, Štěpán Lukeš 2,08, 92,16 a udržel čisté konto - Jakub Štěpánek 2,41, 89,90 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,15 a 89,80. Zajímavosti: - Mountfield vyhrál čtyři z posledních šesti zápasů. - Hradec Králové doma po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál a bodoval na vlastním ledě už čtyřikrát v řadě. - Třinec čtyřikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Na plný bodový zisk čekají Oceláři už deset zápasů, z toho jen dvakrát vyhráli v prodloužení, dvakrát prohráli po nájezdech a šestkrát nebodovali. - Třinec ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodoval, z toho pětkrát naplno a jednou prohrál po samostatných nájezdech.