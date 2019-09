Trikolora chce daňové osvobození rodin s více než třemi dětmi

Praha - Hnutí Trikolora chce ve svém programu osvobodit rodiny s více než třemi dětmi od daní, zjednodušit systém dotací nebo zrušit ministerstvo pro místní rozvoj. Plánuje také zvýšit maximální povolenou rychlost na dálnicích i vybraných silnicích, odmítá naopak posílit nezávislost státních zástupců. Program dnes strana představila novinářům a zveřejnila na svém webu.

Fotogalerie

Program rozdělený do 15 sekcí je podle zakladatele hnutí a poslance Václava Klause (dříve ODS) "jasný, stručný, aby tomu rozuměla i paní poštmistrová". "Nepsali jsme to pro vědce a lobbisty. Je to naprosto něco jiného, než mají ostatní politické strany," řekl novinářům Klaus.

Jeho hnutí ve dvousetčlenné Sněmovně reprezentuje ještě další bývalá členka ODS Zuzana Majerová Zahradníková. I když jsou vize Trikolory podle Klause blízké další desítce poslanců, hnutí nebude usilovat o předvolební posílení. "My nesbíráme každého odpadlíka," řekl.

Oba poslanci chtějí podle Klause každý týden představit jednotlivé body programu a navrhnout změnu či zrušení některého ze zákonů. Připraví také vlastní úpravy vládního návrhu státního rozpočtu na příští rok. Trikolora hodlá zůstat v opozici vůči současné vládě, neboť "sociální demokracie bude vládnout do bezvědomí s Andrejem Babišem (ANO)", prohlásil Klaus.

Kromě osvobození rodin s více než třemi dětmi od daně z příjmů chce hnutí zvýšit daňový bonus za každé dítě a obnovit porodné pro všechny matky. Navrhuje, aby ekonomicky činní lidé mohli přispívat rodičům či prarodičům na důchod jedním procentem svých příjmů. Hnutí se v programu přihlásilo ke spojeneckým závazkům v rámci NATO, vyslání českých vojáků na zahraniční mise by ale podle Klause měla předcházet celospolečenská diskuse.

"Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 kilometrů za hodinu a na vybraných silnicích prvních tříd na 100 kilometrů za hodinu," slibuje řidičům hnutí. Chce jim také umožnit jízdu po konzumaci malého množství alkoholu. V případě státních zástupců je hnutí proti posílení jejich nezávislosti, pokládá ji za součást moci výkonné. Vyšetřování trestných činů žalobců by měli podle hnutí dozorovat nově ustavení vyšetřující soudci.

Program hnutí je založen na obraně národní demokracie a "normálního světa" a na tom, že zdrojem bohatství má být práce. Program připravili mimo jiné ekonomové Markéta Šichtařová a Miroslav Ševčík, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek nebo bývalý premiér a prezident Václav Klaus, který je šéfem odborné komise pro zahraničí. Jeho syn a poslanec Klaus připustil, že předsedové komisí by byli po příštích volbách výraznými kandidáty na angažmá ve vládě.