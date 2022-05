Třídílná minisérie Iveta sleduje příběh počátku kariéry Ivety Bartošové

Praha - Třídílná minisérie režiséra Michala Samira Iveta, jejíž první díl uvede placená platforma Voyo 6. května, sleduje příběh počátku kariéry Ivety Bartošové. Jednu z nejznámějších československých zpěvaček ztvárnila Anna Fialová, jejího partnera Petra Sepéšiho Vojtěch Vodochodský. Hudbu k sérii složil Ondřej Brzobohatý, který zároveň ztvárnil postavu skladatele Ladislava Štaidla. Tvůrci na seriálu pracovali se souhlasem syna Bartošové Artura, sestry Ivany i pozůstalých po Sepéšim. ČTK o tom za TV Nova informoval Jakub Fürst.

V dalších rolích se objeví Eliška Křenková, Miroslav Hanuš, Alena Mihulová, Igor Chmela a další. Minisérie Iveta ukazuje příběh zpěvačky od prvních kroků v rodných Beskydech, kdy spolu se svou sestrou Ivanou začíná navštěvovat školní sbor, přes průlom na festivalu Mladá píseň v Jihlavě z roku 1983 až po její partnerství se zpěvákem Sepéšim a vznik hitu Knoflíky lásky. Nezabývá se tragickým závěrem jejího života, který ukončila sama, když krátce po 48. narozeninách 29. dubna 2014 skočila pod vlak.

"Diváky nečeká spoustu skandálních odhalení, protože to všechno už tu bylo, ale dozví se drobnosti, jednotlivosti a detaily, které možná všechno vysvětlí trochu přesněji a podrobněji, než jak to mají zakódováno v hlavě. Ať už vůči Ivetě, která z toho vychází trochu jinak, než jak ji lidé v osmdesátých letech četli, nebo vůči Petrovi, který byl vždycky vnímaný jako takový ten 'pěkný zpěvák'. Ale ono to všechno bylo trochu jinak," uvedl režisér Samir.

Roli Bartošové získala herečka Fialová bez castingu. "Museli jsme najít herečku, která fantasticky hraje, nějakým způsobem může vypadat jako Iveta, když tomu dopomůžeme, a musí ještě k tomu všemu fantasticky zpívat. Když dáte všechny tyhle věci dohromady, stejně vyjde jenom jeden jediný člověk, a to je Anička Fialová, takže v tu chvíli byl casting vlastně trochu zbytečný," uvedl Samir.

Podle Vodochodského, který ztvárnil Sepéšiho, umožní série Iveta lidem nahlédnout mnohem hlouběji do osobnosti oblíbené zpěvačky. "Já a moji vrstevníci jsme zažili Ivetu až v etapě, kdy ji semlel bulvár a parazitující muži. Tato série třeba nabídne i pár odpovědí na to, proč její osud nakonec skončil tak tragicky," podotkl.

Bartošová, která se narodila 8. dubna 1966, patřila od konce 80. let k hvězdám české populární hudby, třikrát se stala zlatou slavicí, vystupovala v úspěšných muzikálech a zahrála si též ve filmu. Ke konci života bojovala se závislostí na alkoholu, lécích i s nevyrovnaným soukromím. Bartošová se dvakrát vdala, ani jedno z manželství ale nebylo šťastné. Poslední roky před smrtí byla vděčným objektem bulvárních médií, která sledovala každý její krok.

