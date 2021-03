Tříbodový Sobotka ocenil výkon Saláka a celého týmu Sparty

Praha - U všech branek hokejistů Sparty při úspěšném vstupu do čtvrtfinále play off extraligy proti Olomouci byl útočník Vladimír Sobotka. Při výhře 3:1 vstřelil dvě branky a ve 40. minutě asistoval i u přesilovkové vítězné trefy obránce Jana Košťálka. Třiatřicetiletý bývalý hráč Bostonu, St. Louis či Buffala ale svůj výkon nijak nepřeceňoval, na výhře se podle něj podílel stejnou měrou celý tým.

"Vůbec to neřeším. Snažím se pomáhat týmu. Myslím si, že to byl týmový výkon. Saša (Alexander Salák) výborně zachytal, vytáhl soustu puků. Ta výhra jde za ním a za každým, kdo dneska hrál," řekl Sobotka v on-line rozhovoru s novináři.

Čtyřiatřicetiletý Salák, který si po dlouholetém působení odbyl premiéru v českém play off, dostal přednost na startu vyřazovací části před Matějem Machovským a připsal si 23 úspěšných zákroků. Po základní části dvanáctá Olomouc, která v předkole vyřadila pátou Plzeň 3:0 na zápasy, v O2 areně potvrdila, že chce potrápit i nejlepší tým dlouhodobé části.

"Věděli jsme, co nás čeká. Olomouc potvrdila, že hraje urputný hokej. Dobře brání a špatně se přes ně chodí. Ale myslím si, že jsme se na ně dobře připravili, a vyšlo to," pochvaloval si Sobotka. "Musíme se snažit přebruslovat jejich beky, neztrácet puky na modré a hrát jednoduše. Myslím si, že to bude rozhodovat zápasy."

Sobotka hraje první play off od roku 2017, kdy ještě působil v St. Louis, a v dresu Sparty si užívá spolupráci v elitní formaci s Michalem Řepíkem a Romanem Horákem. "Odehráli jsme spolu od té doby, co jsem přišel, pár zápasů. Víme o sobě, jak máme hrát. Určitě se všichni cítíme dobře," doplnil Sobotka, který do Sparty přišel v polovině listopadu ze švýcarského celku Rapperswil-Jona.

Vítězného vstupu do play off si cenil i Košťálek. "Věděli jsme, že to bude urputné a nebude to jednoduchý hokej. Že musíme uhrát klidně vítězství o gól, a s tím jsme do toho šli," uvedl střelec vítězné branky.

Vedení 2:1 zařídil Pražanům 45 sekund před koncem druhé části opakovanou střelou poté, co mu do první rány skočil útočník Petr Strapáč. "Byli jsme tam docela dlouho a věděl jsem, že bychom měli vystřelit. Sob (Sobotka) mi to tam krásně nalil, tak jsem to zkusil. On to zblokoval, ale hnedka se to ke mně vrátilo zpátky, tak jsem to tam poslal a spadlo to tam," vylíčil Košťálek.