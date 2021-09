Triatlonová naděje Zimovjanová chce zlepšit běh a sní o OH v Paříži

Praha - Dál pracovat na běhu, udržet cyklistickou výkonnost a znovu v sobě objevit plaveckou kondici - to jsou plány české triatlonové naděje Terezy Zimovjanové, jak se ještě víc přiblížit světové špičce. Pokud se jí to povede, mohla by si za tři roky splnit sen v podobě postupu na olympijské hry v Paříži. Momentálně se chystá na nedělní závod Světového poháru v Karlových Varech, jež jsou po rodné Praze jejím druhým nejoblíbenějším městem.

"Když to půjde, jak to zatím jde, tak bych moc ráda jela do Paříže. Mým cílem je olympiáda a co nejlépe se tam umístit," řekla Zimovjanová ČTK na dnešní tiskové konferenci ke karlovarskému SP, kde by chtěla vylepšit loňské 25. místo. V ambicích však byla opatrná, protože ji hodně energie sebraly srpnové závody mistrovství světa v Kanadě.

Pětadvacetiletá svěřenkyně trenéra Daniela Noaha obsadila v prvním závodě v Montrealu, který se jel netradičním vyřazovacím způsobem, devatenáctou příčku a poprvé v kariéře se v elitním seriálu probojovala do první dvacítky. V Edmontonu si o 12 míst pohoršila, ale to už se na ní projevil náročný program.

Společně s kláním štafet absolvovala pět závodů během tří dnů, což si vybralo daň v podobě naprosté ztráty energie. Po necelých třech týdnech už se cítí lépe, k ideálu má před startem ve Varech ale ještě daleko.

"Ráda tam závodím, jsem tam skoro jako doma. Přijde mi, že tam i kvůli svému jménu mám velkou podporu fanoušků. Je to takový vrchol letošního roku," uvedla Zimovjanová, jejíž rodiče mají poblíž Varů chalupu, kde v dětství trávila hodně času. Pravidelně se účastnila i tamního vyhlášeného filmového festivalu.

Zimovjanová se triatlonu naplno věnuje až posledních šest sedm let, předtím závodně plavala. Po delší pauze zaviněné studiem v USA loni udělala velký výkonnostní pokrok, vedle domácího titulu ve sprintu si 11. místem ve Valencii vytvořila maximum ve Světovém poháru.Třeba ho dokáže vylepšit už v neděli.