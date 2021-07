Triatlonistka Duffyová vybojovala pro Bermudy premiérové zlato

Tokio - Olympijský závod triatlonistek v Tokiu vyhrála Flora Duffyová, která zařídila Bermudám premiérové zlato na letních hrách v historii. Stříbro získala Britka Georgia Taylorová-Brownová, třetí skončila Američanka Katie Zaferesová. Petra Kuříková při olympijském debutu obsadila 30. místo, druhá Češka Vendula Frintová závod nedokončila.

Třiatřicetiletá Duffyová díky suverénnímu výkonu v běžecké části ovládla závod na 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km v čase 1:55:36. Na druhou Taylorovou-Brownovou měla dvojnásobná světová šampionka z let 2016 a 2017 více než minutový náskok.

Dosud jedinou olympijskou medaili pro Bermudy získal bronzový boxer Clarence Hill v roce 1976 v Montrealu.

Duffyová si vynahradila zklamání z Ria de Janeiro, kde coby velká favoritka skončila osmá. "Je to neuvěřitelný pocit. Všechna zranění, těžké chvíle a slzy se beze zbytku vyplatily. Poslední rok byl obzvlášť náročný a tlak byl o to větší. Jsem nadšená, že se mi to povedlo a splnil se mi sen. Navíc je to první zlato pro Bermudy. Vážně úžasné," uvedla Duffyová, která kvůli zdravotním potížím uvažovala, že s triatlonem již skončí.

Start v Odaiba Marine Parku byl kvůli silnému dešti posunut o 15 minut. Plaveckou část ovládla Britka Jessica Learmonthová. Češky nabraly velkou ztrátu, Kuříková byla třiatřicátá, Frintová figurovala až na 47. místě. "Vůbec nevím, co se stalo ve druhém plaveckém okruhu, protože v prvním jsem na tom byla poměrně hodně dobře. Přišel úplně nějaký zkrat, nedovedu si to vysvětlit. Když mě někdo předplavával, tak se mi nepodařilo to zachytit," řekla Frintová.

Během cyklistiky na kluzké trati se rychle oddělila vedoucí skupina, která se nakonec smrskla na pět závodnic. Zaferesová sice vyhrála cyklistickou část, ale Duffyová v běhu okamžitě nasadila k velkému trháku a celou dobu si držela bezpečný náskok.

Úřadující mistryně světa Taylorová-Brownová ještě před posledním kolem předběhla Zaferesovou a vybojovala pro Velkou Británií v Tokiu druhé triatlonové stříbro po Alexi Yeeovi.

Kuříková na Duffyovou ztratila přes osm minut. "Sice jsem si přála umístění do dvacítky, ale i tak jsem neskutečně nadšená. Do cíle jsem fakt vbíhala skoro se slzama v očích, protože to byl můj dětský sen vůbec se na olympiádu nominovat. Je za tím spousta let práce a píle," řekla Kuříková, která žije a trénuje ve Švýcarsku. "Dostala jsem se zdravá do cíle, takže jsem nadšená."

Frintovou soupeřky dojely o kolo a závod pro ni předčasně skončil. Při své čtvrté olympijské účasti sedmatřicetiletá rodačka z Náchoda poprvé nedorazila do cíle. Nejlepší výsledek zaznamenala 15. místem v Londýně.

Očekávalo se, že závod bude provázet horké počasí, ale místo toho kvůli hrozícímu tajfunu pršelo. "Půl roku jak blázni řešíme chladící vesty a všechno, připravujeme se na horký závod a pak přijde tohle. Pro mě to byla nepříznivá změna, jsem závodnice do tepla," řekla Frintová.

Závod dokončilo 35 triatlonistek z 56 startujících. "Na kole v každé zatáčce někdo ležel. A to je obrovská škoda, takhle by olympijský závod neměl vypadat," uvedla Frintová.

Devětatřicetiletá Švýcarka Nicola Spirigová po zlatu v Londýně 2012 a stříbru v Riu de Janeiro 2016 na své páté olympiádě skončila šestá.

Triatlon:

Ženy: 1. Duffyová (Berm.) 1:55:36, 2. Taylorová-Brownová (Brit.) -1:14, 3. Zaferesová (USA) -1:27, 4. Klamerová (Niz.) -2:12, 5. Periaultová (Fr.) -2:13, 6. Spirigová (Švýc.) -2:29, 7. Bettová (It.) -2:46, 8. Lindemannová (Něm.) -2:48,...30. Kuříková -8:34, Frintová (obě ČR) nedokončila.