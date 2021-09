Triatlonista Volár skončil na SP v Karlových Varech patnáctý

Karlovy Vary - Triatlonista Jan Volár obsadil na Světovém poháru v Karlových Varech 15. místo. Zvítězil Němec Lasse Nygaard-Priester, který dosáhl životního úspěchu. Další český reprezentant Radim Grebík skončil devatenáctý.

Volár ztratil na Nygaarda-Priestera, který startoval ve Světovém poháru teprve podruhé, dvě minuty a šest sekund. Český závodník si spravil chuť po minulých letech, kdy se mu na náročné trati v Karlových Varech nedařilo.

"Mám přes 80 kilogramů, takže tady do toho kopce to nebylo úplně jednoduchý. Dneska jsem jel dobře. Je to tady pro mě slušný výsledek poprvé od roku 2015, kdy to byl ještě Evropský pohár. Snad už dokážu závodit i tady," řekl Volár České televizi.

Devatenáctiletý Grebík byl v cíli o jedenáct sekund později. "Zdravotně jsem běh moc nezvládl, ale jsem spokojený s tím, co jsem předvedl," uvedl.

Závod žen odstartuje v 15 hodin.

Výsledky SP v triatlonu v Karlových Varech

Muži: 1. Nygaard-Priester (Něm.) 1:53:31, 2. Sheldon (Brit.) -33, 3. Lehmann (Maď.) -40, ...15. Volár -2:06, 19. Grebík -2:17, 29. Martin (všichni ČR) -4:39.

15:00 ženy.