Tři tisíce lidí dostanou poštou sady pro prevenci rakoviny střeva

Praha - Další 3000 pojištěnců největší české zdravotní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) dostane od pondělí 1. června do schránky samoodběrovou sadu pro prevenci rakoviny tlustého střeva. V lednu a únoru ji dostalo v pilotním projektu už 7000 lidí, kteří nechodí pravidelně na preventivní prohlídky ve věku 50 až 70 let. Krev ve stolici test objevil u několika desítek z nich. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví, které spolu s Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), pilotní projekt organizuje.

Od července hradí všechny zdravotní pojišťovny vyšetření kolonoskopií jednou za deset let už lidem od 50 let, dosud bylo hrazené u lidí nad 55 let. Lidé od 50 do 54 let mají jednou ročně nárok na vyšetření skrytého krvácení do stolice. Pravidelné preventivní vyšetřování bylo zavedeno před více než 20 lety, i díky němu se podle odborníků v ČR úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku snížila.

Přesto ale podle ministerstva na tento takzvaný kolorektální karcinom zemře každý den zhruba deset Čechů a patří mezi nejčastější zhoubné druhy rakoviny. Ročně jí onemocní asi 7500 lidí. Onemocnění na začátku nemá žádné příznaky, proto se ho často daří odhalit až v pozdním stádiu, které je obtížně léčitelné.

"Pokud se nádory tlustého střeva odhalí včas, je skutečně možné zabránit vzniku rakoviny a zachránit danému člověku život. Kromě toho se pacient vyhne velmi náročné a bolestivé léčbě," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidi, kteří na pravidelná státem hrazená vyšetření nechodí, zdravotní pojišťovny zvou pomocí dopisů. Jejich úspěšnost je asi pětinová. Ministerstvo spolu s VZP proto testuje, jestli by cestou ke zvýšení záchytu rakoviny v časných stádiích nemohly být dopisy, jejichž součástí je samoodběrová sada na odběr vzorku stolice na vyšetření skrytého krvácení.

"Podle návodu, který je přiložen v poštovní zásilce, si v pohodlí domova odeberete vzorek stolice a pak jej bezplatně spolu s několika podepsanými dokumenty pošlete v přiložené obálce do specializované laboratoře, která vzorek vyhodnotí a přibližně do jednoho měsíce vám pošle výsledek," vysvětlil postup samoodběru vedoucí Národního screeningového centra ÚZIS Karel Hejduk.

Lidem od 50 do 54 let, kteří chodí běžně k praktickému lékaři, tuto odběrovou sadu jednou ročně předá jejich lékař. Starší 55 let jsou testováni jednou za dva roky nebo mohou jednou za deset let podstoupit vyšetření kolonoskopií. Více než třetina jich odhalí nějaký nález, nejčastěji adenomový polyp.

Díky pravidelnému vyšetřování se snížila úmrtnost na tyto druhy rakovin, stejně jako počet nových případů už od roku 2010. Přesto rakovině tlustého střeva nebo konečníku podlehne asi 3500 lidí za rok.