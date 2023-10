Tři stovky hostů se v Náměšti rozloučily s bojovými vrtulníky Mi - 24V/35

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Téměř tři stovky hostů se přišly na základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou rozloučit s bojovými vrtulníky Mi - 24V/35, které armáda postupně vyřazuje. Nahradí je americké stroje Viper a Venom. Na rozloučení, jehož součástí byla i dvacetiminutová letová ukázka Mi-24, přijeli pamětníci, kteří na ruských strojích létali po celou svou vojenskou kariéru.

Fotogalerie

Třiaosmdesátiletý Jiří Macura byl jedním z pěti prvních pilotů, které armáda v roce 1978 nechala na nový typ vrtulníku přeškolit. "V Kyrgyzstánu jsme tehdy strávili dva měsíce. První měsíc jsme se věnovali teoretické přípravě, druhý měsíc už jsme začali létat. Největší změnou oproti dřívějšímu stroji pro nás bylo to, že piloti sedí za sebou, a ne vedle sebe jako dosud. Kabina se tak víc podobala kabině letadla," řekl ČTK Macura. Od roku 1974 do roku 1994 sloužil u pluku v Prostějově, v posledních letech jako jeho velitel. Na Mi-24 oceňoval zejména jejich lepší manévrovací schopnosti ve srovnání s dříve používanými vrtulníky.

Také sedmašedesátiletý Ivan Pospíchal si nenechal rozloučení s Mi-24 ujít. "V Prostějově jsem v roce 1984 po nástupu k pluku začínal létat na Mi-4, armáda se je ale rozhodla nahradit Mi-24. Bylo na nich jiné úplně všechno. To, že piloti sedí v kabině za sebou, znamenalo, že se úplně změnila komunikace mezi nimi. Museli jste najednou víc mluvit, abyste tomu druhému vysvětlili, co chcete," poznamenal muž, který má za sebou i dvě mise v Afghánistánu. Právě tam se jako pasažér seznámil s vrtulníkem Venom. "Vybavení je supermoderní, už to není o analogových přístrojích jako v Mi-24, je to úplně jiná práce," konstatoval Pospíchal.

Na strojích, které armáda bude postupně vyřazovat, oceňuje jejich odolnost. "Mohou stát venku od minus třiceti do plus čtyřiceti stupňů. Moderní technologie je na teplotu i na vlhkost mnohem citlivější, potřebuje víc péče," podotkl.

Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Všechny by měly být na náměšťské základně do března příštího roku. Zatím je v Česku šest amerických vrtulníků, které mají postupně nahradit ruskou techniku. První dva vrtulníky Viper má základna od konce července, další Venom a Viper dostala v polovině srpna. Vrtulníky vyráběné společností Bell ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít 20 amerických strojů, deset typu Venom a stejný počet typu Viper.