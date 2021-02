Tři německé spolkové země pošlou do ČR 15.000 dávek vakcíny

Praha - Tři německé spolkové země pošlou do České republiky 15.000 dávek vakcíny. Informovala o tom dnes televize MDR s odvoláním na saského premiéra Michaela Kretschmera. Českému premiérovi Andreji Babišovi by také stejně jako prezidentu Miloši Zemanovi stačila v případě ruské vakcíny Sputnik V certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Český premiér Andrej Babiš dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News řekl, že Sasko dodá ČR 15.000 dávek vakcíny firmy AstraZeneca proti covidu-19 pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, které mají být rozvezeny v pondělí. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích později Babiš upřesnil, že na dodávce se domluvili právě premiéři Saska, Bavorska a Durynska.

Agentura Reuters s odvoláním na web Our World in Data připomíná, že ČR s 10,7 milionu obyvatel měla minulý týden nejvyšší míru nakažených na počet obyvatel na světě. V přepočtu na počet obyvatel byla desetkrát vyšší než v Německu, které má osmkrát více obyvatel než ČR.

Babišovi by také stejně jako prezidentu Miloši Zemanovi stačila v případě ruské vakcíny Sputnik V certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle premiéra není nutné čekat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Zhruba před třemi týdny přitom Babiš řekl, že Česko nezvažuje o užívání ruského preparátu dříve, než jej evropské orgány schválí. Hovořil nicméně tehdy o tom, že by se ČR mohla předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby EMA doporučení vydala.

Také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) řekl v pořadu, že by mu nevadilo schválení pouze od tuzemského ústavu. "Já věřím v tomto směru, že by to bylo dostatečně zkontrolováno," řekl. Pokud by ale Sputnik V certifikaci nezískal, nemělo by se jím v tuzemsku očkovat, domnívá se.

SÚKL dnes ale na twitteru uvedl, že sám vakcíny proti covidu-19 registrovat nemůže, lze to jen centralizovaně v EU. Možností je podle ústavu výjimka o použití neregistrovaného přípravku.

Česko v současnosti očkuje schválenými vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, zatím ale nemá dostatek dávek na očkování všech zájemců. Dávek vakcíny zdravotníci od 27. prosince, kdy se s očkováním začalo, podali podle dat ministerstva zdravotnictví téměř 650.000. Více než 239.000 lidí už dostalo obě potřebné dávky. Babiš dnes ve svém videu uvedl, že ČR zatím dostala 877.000 dávek vakcín. "Není pravda, že bychom neočkovali, očkujeme," komentoval čísla. K přednostní vakcinaci, ke které se mohou od soboty registrovat učitelé a pracovníci škol, se jich za jeden den přihlásilo 100.000, napsala na twitteru Chytrá karanténa.

"SÚKL musí posoudit dokumentaci. Když SÚKL dá na to razítko, ministerstvo zdravotnictví musí dát výjimku. Potom se zeptáme, kolik toho bude. Asi moc ne, protože vakcíny je málo," řekl Babiš k ruské vakcíně. Podle odhadů tisku bylo dosud vyrobeno přes 1,5 milionu vakcín Sputnik V, oficiální údaje ale nejsou k dispozici. Podle premiéra má o Sputnik V zájem 65 světových zemí včetně šesti členských států Evropské unie. "Pokud bude bezpečná, proč bychom nemohli lidem nabídnout Sputnik," řekl s tím, že by očkování preparátem mělo být dobrovolné.

"Vakcíny proti covidu-19 je podle platné legislativy možné registrovat jen centralizovaně v rámci EU. Druhá možnost je výjimka ministerstva zdravotnictví o použití neregistrovaného léčivého přípravku. SÚKL sám tedy vakcíny proti COVID-19 registrovat nemůže," reagoval SÚKL.

Podle Babiše je jasné, že ruský výrobce o stanovisko EMA nepožádá, protože vakcíny je málo. Babiš nevyloučil ani další postup v souvislosti s vakcínou čínské společnosti Sinopharm, zatím ale Česko žádné konkrétní kroky nečiní.

Ruská vakcína by mohla do Česka dorazit v nejbližší době, řekl dnes Zeman CNN Prima News s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví. Sputnik V byl schválen pro nouzové užívání v asi dvacítce zemí. Kromě Ruska jsou to například Argentina, Bělorusko, Arménie, Turkmenistán, Bolívie, Pákistán, Palestina, Srbsko nebo Spojené arabské emiráty. Z Evropské unie se Sputnikem V zatím očkuje pouze v Maďarsku.

Premiér ve čtvrtek ČTK řekl, že Francie poskytne Česku k polovině března 100.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Z Izraele tento týden vojáci přivezli 5000 dávek vakcíny Moderna. Naočkováni jí budou vojáci, kteří slouží v nemocnicích u pacientů s covidem-19. Dřívější dodávku 100.000 dávek podle Babiše Česku přislíbila též předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Některé země to ale blokují, řekl premiér.