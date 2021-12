Tři lidé byli zraněni při noční nehodě na Bruntálsku

Ostrava - Tři lidé utrpěli zranění při noční nehodě v Moravskoslezském Kočově na Bruntálsku. Jednoho zraněného museli hasiči ze zadní části automobilu vyprostit. Novináře o tom dnes informoval mluvčí hasičů Petr Kůdela.

K nehodě na silnici mezi Bruntálem a Valšovem hasiči vyjížděli krátce před půlnocí. "Podle informací policie řídil vozidlo Octavia s označením taxislužby třiadvacetiletý muž z Bruntálska. Po průjezdu mírně pravotočivé zatáčky dostal na namrzlém povrchu vozovky smyk, najel za pravý okraj komunikace, zde narazil do kovového svodidla, které automobil vymrštilo do vzduchu, a po letu vůz dopadl do přilehlého silničního příkopu," uvedl Kůdela. Bezpečnostní pás použil jen jeden pasažér.

Dva zraněné lidi odvezly sanitky do Fakultní nemocnice Ostrava, třetího do krnovské nemocnice. "Třiadvacetiletý muž byl v bezvědomí, utrpěl poranění hlavy. Zasahující lékař musel zajistit jeho dýchací cesty intubací a převést jej na přístrojem řízenou ventilaci. Žena stejného věku byla rovněž těžce zraněna, s poruchou vědomí a podezřením na poranění mozku. Třicetiletá žena utrpěla středně těžké zranění a byla při vědomí," uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Hasiči museli použít na únik několika litrů paliva sorbent a sací roušky. Silnici policie po úklidu hasičů opět zprovoznila okolo 01:30.