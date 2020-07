Tři fotbalisté Karviné měli pozitivní test na koronavirus

Karviná - Tři fotbalisté Karviné měli podle serveru iSport.cz pozitivní test na koronavirus a jsou v karanténě. Zbytek týmu bojujícího o ligovou záchranu čekají další testy. Vedení klubu se má oficiálně vyjádřit ve čtvrtek.

Nákaza v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání ročníku, neměl by být podle regulí vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda ale před restartem soutěže připustil možnost, že pokud by se kompletně dohrála alespoň skupina o titul, mohl by být nový mistr vyhlášen. Kluby by ovšem musely tuto variantu odsouhlasit na ligovém grémiu.

Jistotu prvního místa již získala Slavia Praha. Obhájce trofeje má na čele tabulky dvě kola před koncem nadstavbové části nedostižný devítibodový náskok na druhou Plzeň.

Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, v níž Karviná figuruje, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil. Z druhé ligy by postoupil jen vítěz a zrušila by se baráž. Příští ročník nejvyšší soutěže by hrálo 17 místo obvyklých 16 týmů.

Karvinští mají hrát v sobotu ve Zlíně a na závěr skupiny o udržení 12. července doma s Příbramí. V tabulce jsou zatím třetí od konce na barážové pozici, od poslední Příbrami i předposlední Opavy je dělí dva body.

Zhruba před 10 dny musel kvůli nakaženému hráči nastoupit do dvoutýdenní karantény druholigový Třinec. Nakonec se vrátil do soutěže o tři dny dříve. Tři jeho zápasy byly odloženy a mírně se posunuly i závěr ligové skupiny o záchranu a baráž.