Tři desítky mladých lidí na Bruntálsku opravují gotický kostel

Pelhřimovy (Bruntálsko) - Tři desítky středoškolských a vysokoškolských studentů na Bruntálsku opravují během ekologického tábora gotický kostel. Dělají vnitřní omítky a pomáhají archeologům při průzkumu. Po práci pak poznávají Osoblažsko. ČTK to řekl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, který ekologický tábor na Bruntálsku pořádá.

Hnutí Duha Jeseníky získalo kostel, který jako jediná stavba zbyl po zaniklé obci Pelhřimovy, v roce 2005 do své správy. Záchranné práce ale začaly až v roce 2002. Památka ze 13. století získala novou střechu i stropy. V části je znovu odkrytá a zrestaurovaná malba z roku 1420. "Stavba je nyní zastřešená a stabilizovaná," řekl Dokoupil.

Letos čekají podle něj dobrovolníky, kteří na tábor dorazili z celého Česka, vnitřní omítky a část z nich je k ruce pracovníkům Národního památkového ústavu Ostrava, kteří zde dnes zahájili archeologický průzkum. "Provádějí sondy. Snaží se zjistit, zda v kostele nebyl pochován některý z majitelů místního panství. Je možné, že zde máme významný středověký hrob," vysvětlil Dokoupil.

Příští rok by práce měly pokračovat položením nové podlahy kostela a vnějšími omítkami. Účastníci tábora ale nemají na programu jen práci. "Pracujeme do 15:00. Pak je oběd a po něm na kolech vyjíždíme do okolí. Za celý týden tak poznají řadu památek Osoblažska i život v této oblasti," dodal Dokoupil.

Obec Moravské Pelhřimovy byla zrušena začátkem 50. let. Po komunistickém převratu v roce 1948 se představitelé státu obávali intervence polské armády. Proto se rozhodli vylidnit nejbližší okolí státní hranice. V Pelhřimovech srovnali se zemí 66 domů. Zůstal jen kostel, který se ekologové nyní snaží zachránit.