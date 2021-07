Tři česká lázeňská města jsou zapsaná na seznam UNESCO

Fu-čou/Praha - Jedenáct lázeňských měst Evropy, mezi nimiž jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, získalo titul světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom dnes mezivládní Výbor světového dědictví na svém 44. zasedání ve městě Fu-čou v Číně. ČTK to sdělilo české ministerstvo kultury. Kvůli celosvětové pandemii se jednání od 16. do 31. července koná on-line.

Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku bylo na Seznam světového dědictví UNESCO zapsáno dalších osm lázeňských měst - Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath v Anglii. Všech 11 lázeňských měst tak společně představuje jednu položku na Seznamu světového dědictví. Počet památek, které má Česká republika na tomto seznamu, tak vzrostl na 15.

Žádost o zápis Slavných lázeňských měst Evropy mezi památky světového dědictví UNESCO připravily společně Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika, která projekt zaštítila a koordinovala. Nominaci doporučila k zápisu Mezinárodní rada pro památky a sídla ICOMOS, která se zabývá ochranou kulturního dědictví po celém světě. V posudku ICOMOS vyzdvihl především dvě kritéria - výjimečnou architekturu lázeňských měst a fenomén lázeňských pobytů včetně procedur a balneologických postupů.

"Projekt je vynikajícím příkladem mezinárodní spolupráce resortů a institucí a odborníků v sedmi zemích Evropy. Velmi si vážím podpory starostů a primátorů dotyčných měst, kteří neúnavně tento projekt podporovali i finančně zajišťovali po dlouhou dobu jeho náročné přípravy. Jsem hrdý, že se Česká republika stala koordinátorem celého projektu a dovedla jej úspěšně k zápisu jako lídr zúčastněných evropských zemí," řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Slavná lázeňská města Evropy, která vesměs vznikla kolem přírodních minerálních pramenů, podávají společně svědectví o fenoménu evropského lázeňství, které vzkvétalo zejména od počátku 18. století do první třetiny 20. století, uvedlo ministerstvo. Charakteristickým rysem tohoto fenoménu je kombinace lázeňských a léčebných procedur v interiéru i exteriéru s pestrou nabídkou možností k trávení volného času, což se odrazilo i ve specifické podobě lázeňských měst a jejich architektuře.

Soubory lázeňských budov zahrnující lázeňské domy, zřídelní pavilony, pitné haly či kolonády doplňují společenské domy, kasina, divadla a další kulturní zařízení a vše je začleněno do krajinného prostředí s vývěry minerálních pramenů, s parky, zahradami, promenádami a sportovišti. Okolní upravená krajina se využívá k pohybovým aktivitám v rámci léčebné terapie, pro relaxaci a zábavu. Lázeňská města byla v Evropě jedinými místy, která kulturně konkurovala velkým metropolím a která se stala zdrojem intelektuální, umělecké, sociální a politické inspirace, uvedlo ministerstvo.

Starostové lázeňských měst společně oslavili vstup na seznam UNESCO

Starostové tří lázeňských měst, Karlových Varů a Mariánských a Františkových Lázních, dnes v Karlových Varech zápis 11 evropských lázeňských měst na seznam kulturního dědictví UNESCO oslavili. Společně sledovali videokonferenci Výboru pro světové dědictví UNESCO, která dnes kolem 14:30 potvrdila mezinárodní řetězovou nominaci Slavné lázně Evropy.

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti) a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (STAN) ještě před definitivním rozhodnutím výboru UNESCO pevně věřili v to, že nominaci, která se připravovala přes deset let, vyjde. A to přesto, že jde o ojedinělý projekt, protože poprvé nominaci podalo 11 měst ze sedmi zemí, které musely najít společnou řeč a společně připravit argumenty pro své přijetí na seznam UNESCO.

"Máme obrovskou radost, že jsme zapsání jako Slavná lázeňská města Evropy. Teď nás bude čekat další práce, ale je třeba nyní poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Byl to dlouhý proces, který trval déle než deset let. My se teď budeme muset poprat s tím, že je to obrovská značka, ale zároveň také velký závazek, který nám říká, že musíme to, co všechno máme, chránit a zanechat pro budoucí generace. Je potřeba se o všechny ty věci starat, ale i využít všechny ty přínosy," řekla novinářům primátorka největšího lázeňského města Pfeffer Ferklová poté, co byla nominace definitivně přijata. Pro města lázeňského trojúhelníku v Karlovarském kraji bude mít podle ní zápis důsledky zejména z pohledu cestovního ruchu. Obyvatel by se však omezení, plynoucí ze zápisu na seznam UNESCO, nijak dotknout neměla.

Starosta Mariánských Lázní Martin Kalina řekl, že město se bude muset připravit na postupný nárůst turistů, ale jak uvedl, lázeňská města jsou na zájem turistů zvyklá, takže by se větší zájem měl zvládnout. Důraz by ale podle něj měl být kladen na delší pobyty návštěvníků, ne na jednodenní turistiku. I podle starosty Františkových Lázní Jana Kuchaře jde pro města o velký závazek, ale i příležitost, a to zejména pro místní podnikatele.

Tři lázeňské města v Karlovarském kraji předpokládají, že budou daleko více spolupracovat, a to například v dopravním propojení a společných projektech, které by využily zápisu pro nárůst počtu turistů i lázeňských hostů.

Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS doporučila zapsání nominace lázeňských měst ze sedmi zemí Evropy. Jsou to německé Bad Ems, Bad Kissingen a Baden-Baden, rakouské město Baden u Vídně, anglické City of Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně z Česka a Montecatini Terme z Itálie a Spa v Belgii a Vichy ve Francii. Zásadním společným bohatstvím lázeňských měst, které si zasloužilo zápis mezi světové unikáty, je unikátní způsob léčby, založený na využívání přírodních léčivých pramenů a společná typická lázeňská architektura. Mezi argumenty pro zápis byla ale například i společná historie, která doznala největší slávy v 18. a 19. století, ale i kulturní dopad lázeňských měst, ve kterých se potkávali nejen významní panovníci své doby, ale zejména umělci.

Proti původní nominaci se pouze změní oficiální název zapsaného dědictví, ze Slavných lázní Evropy na Slavná lázeňská města Evropy.