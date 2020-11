Tři americké státy schválily rekreační užívání marihuany

Washington - Voliči v amerických státech New Jersey, Arizona a Jižní Dakota schválili v referendech užívání marihuany pro rekreační účely. Oregon se pak stal prvním státem, kde plebiscit povolil medicínské použití psilocybinu, což je psychotropní látka obsažená v lysohlávkách. Informovaly o tom dnes agentura Reuters a stanice CNN. Místní referenda se v řadě států USA konala spolu s prezidentskými a parlamentními volbami. Například v Mississippi schválili podobu nové vlajky.

V New Jersey se pro legalizaci marihuany pro rekreační účely vyjádřilo přes 66 procent hlasujících. Přijali tím dodatek k místní ústavě, na jehož základě budou moci zákonodárci schválit příslušný zákon. Kdy vstoupí zákon v platnost, zatím není jasné.

Pro legalizaci rekreačního užívání marihuany se vyslovili i voliči v Arizoně, v Jižní Dakotě pak lidé schválili jak rekreační, tak lékařské využití této lehké drogy. Užívání konopí pro lékařské účely nejspíš podle dosavadních částečných výsledků sčítání projde i ve státě Mississippi, zatímco v Montaně ještě výsledky referenda o legalizaci nejsou k dispozici.

Od roku 1996 schválilo lékařské užívání marihuany celkem 33 amerických států a federální okrsek kolem hlavního města Washingtonu District of Columbia. Rekreačně lze marihuanu užívat v 11 státech a řada dalších nestíhá za její držení, připomněla agentura Reuters.

V Mississippi na jihu USA v referendu schválili novou státní vlajku, na které bude bílý květ šácholanu velkokvětého, známého také jako magnólie, hvězdy a nápis In God We Trust (Věříme v Boha). Mississippi mělo donedávna na své zástavě jako poslední stát USA konfederační symbol. Diskuze se o zástavě z roku 1894 vedly několik desítek let. Vlajku Konfederace, která během občanské války bojovala za zachování otroctví, považovali nejen černoši za symbol rasismu a útlaku.

Kromě marihuany a státní vlajky se v referendech v různých státech USA hlasovalo i o změnách volebních pravidel či zvýšení minimální mzdy. V Coloradu se rozhodovalo o zpřísnění pravidel interrupcí. Voliči se tam vyslovili jasnou většinu proti návrhu, který měl až na výjimky zakázat potraty po 22. týdnu těhotenství.

Ve státech Nebraska a Utah se hlasovalo o návrhu na odstranění těch částí místních ústav, podle nichž je otroctví přípustné jako trest za zločin.

V Rhode Islandu voliči rozhodovali o změně oficiálního názvu státu. Celé jméno totiž zní Rhode Island and Providence Plantations. Druhá část obsahující slovo "plantáže" přitom podle kritiků odkazuje na otroctví, a měla by proto zmizet. Podle listu Boston Globe se obyvatelé rozhodli, že název státu obsažený v ústavě se změní.

Nezačleněné území USA Portoriko hlasovalo o tom, zda by se ostrov v Karibském moři měl stát 51. státem USA. V referendu se 52 procent voličů vyslovilo pro řádné začlenění do USA. Hlasování však nebylo závazné, status rovnoprávného člena federace může Portoriku udělit jen Kongres.