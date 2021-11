Trh práce je podle Hanáka největším problémem současnosti, vláda jej neřešila

Brno - Trh práce neexistuje, končící vláda jej naprosto neřešila, selhala v podpoře přijímání zahraničních pracovníků, řekl dnes prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák na sněmu svazu. V projevu kritizoval také nevhodný školský systém, který neodpovídá potřebám zaměstnavatelů, a prohlásil, že vědu a vývoj vláda podporovala jen na papíře. Sněm Svazu průmyslu a dopravy se dnes uskutečnil po roční pauze s Mezinárodním strojírenským veletrhem, loni se konal pouze on-line.

"Trh práce neexistuje, je to největší problém české ekonomiky. Nás nezajímá, kolik procent je nezaměstnanost, ale zajímá nás, kolik těch lidí reálně chce pracovat, nebo zda chtějí být na dávkách a zároveň v šedé ekonomice. Problém je, že tady 30.000 seniorů odejde do důchodu a nemá je kdo nahradit. A jediným řešením je jasná politika pro přijímání zahraničních pracovníků," upozornil Hanák. Zatímco v Dánsku je podle něj možné zaměstnat cizince do měsíce, v Česku celý proces trvá i devět měsíců.

Problematické je podle Hanáka i tuzemské školství, které podle něj "nikdo neřeší" a jehož úroveň naprosto neodpovídá požadavkům firem ve 21. století. Plošnému zvýšení platů učitelů vytkl právě to, že bylo plošné. "Když jsem přišel s tím, že je zapotřebí motivační program pro mladé učitele, aby ve školství zůstávali, byl jsem nepochopen," posteskl si.

Zopakoval kritiku přístupu vlády k takzvanému kurzarbeitu i princip minimální mzdy, kterou označil za zlý nástroj. Přidal i kritiku na účet státního rozpočtu. "Veřejné finance se propadly kvůli populistickým rozhodnutím. Přihazovalo se důchodcům a přitom nejpostiženější byli ti, kdo nemohli podnikat, museli zavřít své podniky a byly to i firmy mimo oblast cestovního ruchu," řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Nespokojený je Hanák také s tím, že vláda nepředložila žádnou studii dopadu snižování emisí podle evropského Green Dealu na Českou republiku a její ekonomiku.

V projevu, v němž Hanák vystavil účet končící vládě za poslední rok, naopak pochválil dokončenou modernizaci dálnice D1, investice do železnice i program Antivirus. Uvedl, že od slibované digitalizace státní správy si sliboval víc, ale ocenil zavedení bankovní identity.

Na závěr svého projevu připojil i komentář na adresu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se sněmu účastní. "Přežili jsme dvě okupace, přežili jsme finanční krizi, zvládáme i covidovou krizi. A přežili jsme i tvoji vládu, Andreji," zakončil Hanák.