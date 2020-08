Trh diskontů se v ČR rozrostl o Action

Praha - Trh řetězců s levným zbožím se v tuzemsku rozrostl o nizozemskou síť Action. V září její prodejny budou na pěti místech. První dvě otevřela dnes v Kladně a Hradci Králové, v září se rozšíří do Moravskoslezského kraje. Vstup na český trh společnost plánovala už na jaře, kvůli pandemii termín posunula. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Síť rozšiřuje i diskont Pepco, naopak konkurenční KiK plánovanou expanzi zatím odkládá, zjistila ČTK. Do ČR nedávno vstoupil také německý řetězec Tedi.

Action otevře další obchody už za týden, 3. září, a to v Opavě a Frýdku-Místku. V Ostravě plánuje zahájení provozu 10. září. "Česká republika je pro nás zajímavou destinací. Sousedí s trhy, kde již působíme, a tudíž se dá snadno integrovat do našeho dodavatelského řetězce," uvedl výkonný ředitel Action Sander van der Laan. Každá prodejna podle něj zaměstná zhruba 15 lidí.

Action vznikl v roce 1993 v Nizozemsku, nyní kromě tamního trhu působí v Belgii, Lucembursku, Německu, Rakousku, Polsku a ve Francii. Řetězec ve své nabídce čítající přes 6000 produktů má minimálně 1500 položek s cenou pod 25 korun. Nabízí dekorace, zboží k domácímu tvoření, hračky, papírenské zboží, výrobky pro domácnost a zahradu, ale také a hobby, jídlo a pití či oblečení.

Polský řetězec Pepco má v ČR na 200 obchodů. Jen za srpen otevřel pět nových, naposledy v Poděbradech a Unhošti. Zaměřuje se na prodej dětských oděvů, dekorací a zboží do domácnosti. Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků společnost v účetním období 2018/2019 vykázala meziročně nárůst tržeb o čtvrtinu na 4,8 miliardy korun. Zisk zvýšila o 13 procent na 530,5 milionu korun. K 30. září loňského roku zaměstnávala 1720 lidí.

Německá síť KiK v tuzemsku provozuje 220 poboček. Letos měla podle dřívějšího vyjádření jednatele společnosti Martina Šatného pro ČTK v plánu otevřít deset nových prodejen. Expanze se zatím neuskutečnila, aktuální situaci nechce společnost komentovat. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy v roce 2018 vykázal KiK meziročně o desetinu vyšší tržby 3,4 miliardy korun. Zisk mu klesl o zhruba sedm procent na 244,7 milionu korun.

V červenci do tuzemska vstoupil německý řetězec Tedi, který tu otevřel prodejny v Prostějově a Opavě. Podle informací na svém webu poslední obchod uvedl do provozu v srpnu v Mostě.