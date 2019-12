Třetí Liberec přivítá v extralize vedoucí Spartu

Praha - Hokejisté třetího Liberce budou mít v pátečním 28. kole extraligy možnost odmazat v přímém souboji se Spartou část čtyřbodového manka, které na lídra tabulky mají. Domácí k tomu odehráli o dva zápasy méně. Těsně za hranou první desítky čeká bitva o důležité body Zlín a Vítkovice. Plzeň se pokusí přibrzdit zhluboka se nadechující Litvínov.

Liberec už od konce října nepoznal přemožitele v základní době, v Hradci Králové přidal dvanáctý zápas po sobě, v němž bodoval, z toho jedenáctkrát Bílí Tygři vyhráli. "Cenné dva body, ale věděli jsme, že to tam budeme muset vydřít. Čekali jsme na přesilovky, které jsme v podstatě hráli s pěti novými hráči. Nakonec tam něco padlo," uvedl útočník Libor Hudáček. Na marodce jsou klíčové postavy ofenzivy Bulíř s Birnerem.

Rovněž Sparta začala po reprezentační pauze vydřenou dvoubodovou výhrou, když zdolala Plzeň. "Proti takovým týmům, až se bude blížit play off, musíme využívat šance. Dřív nebo později, jestli chceme mít úspěšnou sezonu, tak se budeme potkávat s těmito týmy. Je dobře, že to dokážeme urvat na naši stranu, jak se nám to podařilo proti Plzni," prohlásil útočník David Tomášek.

Zlínský trenér Robert Svoboda plánoval postavit poprvé v sezoně do zápasu kompletní kádr, ale úmysl mu zhatil zlomený prst na ruce obránce Gazdy z duelu v Karlových Varech. Nijak nejásal ani z toho, že mu los zrovna na pátek přisoudil Vítkovice.

"Každá změna trenéra má na tým vliv, dodá mu nový impulz. To přesně se stalo s nástupem kouče Trličíka. S Vítkovicemi to bývá vždy boj o každý metr ledu a nyní nečekám nic jiného. I tak musíme ale začít více bodovat doma," uvedl Svoboda.

Vítkovičtí pod novým trenérem Mojmírem Trličíkem pookřáli a dvě výhry vrátily týmu pošramocené sebevědomí. "Do Zlína ale pojedeme také s velkým respektem. Jestliže měl Zlín na začátku sezony nějaké problémy, tak ty už jsou dávno pryč. Je to mužstvo, které se zlepšuje, je nepříjemné, vrací se na svou tradiční úroveň, takže to pro nás bude zase velká dřina. Ta by měla opět začínat z dobré, ještě lepší obrany," prohlásil Trličík, který postrádá Štencela, Černého, Kurovského a Němce.

Plzeň brala s ohledem na průběh středečního duelu na ledě Sparty bod jako zisk. "První třetina nebyla z naší strany dobrá vůbec, pak se to trochu zvedlo, ale Sparta nás bohužel nepouštěla do šancí. Nějaké tutovky jsme si vytvořili až ve třetí třetině," připomněl brankář Dominik Frodl.

V Litvínově se podařilo postavit tým na nohy kouči Vladimíru Kýhosovi, který dovedl hráče Vervy k devíti bodům z 12 možných. "Do Vánoc jsou před námi ještě dva zápasy, takže to chce pokračovat stejně a stoupat tabulkou nenápadně nahoru," konstatoval útočník Viktor Hübl.

Naposledy se proti Brnu prosadily všechny čtyři útočné formace. "Jedině dobře, když se to rozloží do více lajn. O góly se podělí celý mančaft a ta síla bude rozložená do celého týmu," řekl Hübl.

Olomouc po pauze podlehla ve Vítkovicích a pokusí se zabrat proti Mladé Boleslavi. Oba dosavadní vzájemné duely šly ale na konto Středočechů, Hanáci se v nich navíc shodně dokázali prosadit vždy jen jednou.

Mladá Boleslav po slabším období před přestávkou, kdy třikrát po sobě nedosáhla na body, přehrála Pardubice. "Pauza nám asi pomohla. Zapomněli jsme na to a připravovali jsme si různé taktické varianty. S Dynamem jsme odehráli dobrý zápas, snad to tak bude i pokračovat," přál si útočník David Šťastný.

Pardubičtí naopak nedokázali navázat na dvě cenné výhry během posledního víkendu před pauzou, kdy zdolali Spartu a Brno. "Vázne nám herní disciplína. Začneme hrát velmi dobře, držíme věci, které fungují, ale postupem času se nám to začne rozpadat, protože si někdo udělá něco jiného. Není tam od první do šedesáté minuty jasná vize, co budeme hrát, a dodržování od všech hráčů toho, co by tam mělo být. Makáme na tom," uvedl asistent trenéra Michal Mikeska.

Dynamo ztrácí před duelem s Karlovými Vary pět bodů na předposlední Kladno a dvanáctý Zlín. "Nemůžeme myslet na nic jiného, než stáhnout minus pět a potom dostat kohokoliv pod sebe. A kdyby se dařilo nějak výrazně, tak můžeme být příjemně překvapeni. Ale jedeme jednoznačně na záchranu," prohlásil Mikeska.

Karlovy Vary se pokusí protáhnout třízápasovou vítěznou sérii. "Do Vánoc zbývají ještě dva zápasy, budeme v nich chtít bodovat," podotkl obránce Matěj Stříteský.

Kladno prožilo vítěznou radost pouze jedinkrát za posledních šest zápasů a změnit to bude chtít proti Hradci Králové. Naposledy ale scházeli Réway, Valský a Stach, tajemstvím zůstává zahaleno datum možného návratu hrajícího majitele Rytířů Jágra. Pomoci má jiný zkušený útočník Vampola, který má vyřízené střídavé starty z prvoligové Slavie.

"Lze asi čekat zase bojovný a poctivý hokej. Ty předchozí zápasy takové byly, hodně urputné a bojovné. Bude to asi jiné, když nebude hrát Jarda (Jágr), protože nebudeme muset věšet dva hráče na jednoho jejich. Mohlo by to být o něco snazší hlavně při našich oslabeních," řekl brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

Statistické údaje před pátečním 28. kolem Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (12.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 27 zápasů/20 bodů (5 branek + 15 asistencí) - Roberts Bukarts 23/25 (10+15). Statistiky brankářů: Marek Čiliak průměr 2,91 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,20 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 2,85 a 90,63 - Miroslav Svoboda 2,83, 92,12 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 4,59 a 85,71. Zajímavosti: - Zlín prohrál tři z posledních čtyř zápasů, bodoval ale v šesti z uplynulých sedmi duelů a čtyři z nich vyhrál. - Ostravané po šesti zápasech bez bodu dvakrát za sebou vyhráli. - Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. HC Škoda Plzeň (5.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 25/45 (23+22) - Richard Jarůšek 28/22 (13+9). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,44, 90,73 a čtyřikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Jaroslav Janus 3,07 a 90,73, David Honzík 2,93 a 90,45. Zajímavosti: - Plzeň prohrála tři z posledních čtyř utkání, všechny porážky utrpěla venku. - Doma Škoda vyhrála čtyři z minulých pěti duelů. - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů, třikrát z toho uspěl doma. - Plzeň vyhrála sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. Rytíři Kladno (13.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 1:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 27/19 (8+11) - Radek Smoleňák 28/20 (10+10). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,81, 91,31 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Cikánek 4,66 a 86,06, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Marek Mazanec 2,26, 90,96 a čtyřikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 82,93. Zajímavosti: - Rytíři prohráli pět z posledních šesti zápasů a získali v nich jen čtyři body. - Kladno doma vyhrálo čtyři z uplynulých pěti duelů. - Hradec Králové po sérii tří vítězství prohrál dvakrát za sebou a získal jediný bod. - Mountfield od příchodu do Hradce Králové vyhrál ve všech dosavadních šesti duelech s Kladnem v extralize. Dvěma vítězstvími v této sezoně navázal na čtyři výhry z ročníku 2013/14. HC Olomouc (9.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 1:5. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 27/19 (9+10) - Pavol Skalický 28/27 (11+16). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,45, 91,79 a jednou udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,75 a 90,88 - Gašper Krošelj 2,09, 92,60 a třikrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála tři z posledních pěti zápasů. - Mladá Boleslav po třech zápasech bez bodu v úterý vyhrála doma nad Pardubicemi 4:1. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech po šesti porážkách dvakrát za sebou vyhrál. Bílí Tygři Liberec (3.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 8:7 v prodl., 2:0. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 21/26 (12+14) - Michal Řepík 23/22 (10+12). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 1,52, 94,04 a jednou udržel čisté konto, Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - Matěj Machovský 2,12, 92,79 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,09 a 92,63. Zajímavosti: - Bílí Tygři bodovali dvanáctkrát za sebou, z toho jedenáctkrát vyhráli. - Sparta po sérii devíti výher prohrála dva z posledních tří zápasů a získala jen dva body. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 0:8. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 23/21 (13+8) - Tomáš Rachůnek 27/28 (10+18). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,45 a 92,38, Pavel Kantor 4,32 a 88,31 - Filip Novotný 2,23, 93,21 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,52, 90,52 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Nového kouče Dynama Milana Razýma čeká premiéra v domácím prostředí, při svém debutu v úterý musel strávit prohru v Mladé Boleslavi 1:4. - Energie po sérii tří porážek třikrát za sebou vyhrála. - Karlovy Vary ve vzájemných zápasech vyhrály třikrát za sebou při skóre 15:3. Tabulka: 1. Sparta Praha 27 12 9 1 5 93:60 55 2. Třinec 30 15 2 3 10 99:79 52 3. Liberec 25 14 4 1 6 87:70 51 4. Mladá Boleslav 28 14 3 2 9 84:66 50 5. Plzeň 25 14 0 5 6 83:66 47 6. Karlovy Vary 27 12 3 2 10 97:68 44 7. Brno 28 12 3 2 11 81:85 44 8. Hradec Králové 28 10 3 3 12 69:73 39 9. Olomouc 27 9 2 3 13 56:73 34 10. Litvínov 28 9 1 4 14 75:90 33 11. Vítkovice 28 6 6 3 13 68:98 33 12. Zlín 27 9 1 3 14 75:85 32 13. Kladno 27 8 2 4 13 66:91 32 14. Pardubice 27 7 1 4 15 59:88 27