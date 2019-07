Třeštíková uvedla ve Varech v české premiéře film o Formanovi

Karlovy Vary - Dojatá režisérka Helena Třeštíková uvedla dnes před plným Velkým sálem hotelu Thermal svůj dokument o Miloši Formanovi, muži, který ji už jako malou přivedl k její práci. Film Forman vs. Forman, který měl světovou premiéru letos v Cannes, natočila převážně z archivního materiálu se střihačem Jakubem Hejnou.

"V květnu se Miloš Forman vrátil do Cannes, teď se vrací do Karlových Varů, kam kdysi dokonce dojel na kole z Paříže," vzpomněla Třeštíková při úvodu k filmu na první svobodné léto po roce 1989, kdy režisér a Theodor Pištěk přijeli na festival na kolech. Loni festival po Formanově skonu vzdal slavnému českému rodákovi velkou poctu.

"Viděla jsem první filmy Miloše Formana jako školačka základní školy a myslím, že mi změnil život. Najednou v těch socialistických nepravděpodobných příbězích vtrhl na plátno život, reálný život. A mě to úplně okouzlilo a tehdy jsem prohlásila, že bych chtěla být režisérkou, což vzbudilo velký výsměch mého okolí, protože to vypadalo, asi jako bych plánovala let na Měsíc," vzpomínala dokumentaristka na své osudové rozhodnutí. "Když přišla nabídka od (francouzské televize) Arte a České televize dělat film o Miloši Formanovi, tak jsem měla pocit, že to je pro mě práce snů," doplnila.

Forman v té době ještě žil, nechtěl ale už být natáčen, a režisérka se tedy rozhodla pro střihový film z materiálů, které existují v různých zemích, různých formátech a různé kvality a hodnoty. Proto se střihač Jakub Hejna stal spolurežisérem filmu. K dispozici měli asi sto různých zdrojů.

Snímek je koláží soukromých i oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, které namluvil režisérův syn Petr Forman. Tvůrci použili i záběry z festivalu v Cannes v roce 1968, kde Forman stojí na pláži v plavkách a přemýšlí o roli svobody, pracovali s dokumenty Věry Chytilové a Jaromila Jireše a s desítkami dalších filmových materiálů.

Sám Forman v Cannes soutěžil dvakrát - v roce 1968 přivezl snímek Hoří, má panenko, jenže v solidaritě s protestujícími studenty byl festival předčasně ukončen. V roce 1971 pak Forman získal Grand Prix se svým anglicky mluveným debutem Taking Off. Mimo soutěž se pak promítal i kolektivní dokument Viděno osmi a muzikál Vlasy. V roce 2016 festival uvedl zrestaurovanou verzi Valmonta a loni se v kině na pláži promítalo Hoří, má panenko.

Letos festival uvedl Třeštíkové film v sekci Cannes Classics, která patří do hlavního programu festivalu. Promítají se v ní restaurované klenoty světové kinematografie a filmy dokumentující filmovou historii.