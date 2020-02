Trénink před EHT zpestřilo pilování dovedností s Brošem

Praha - První dva tréninky české reprezentace před Švédskými hrami zpestřila hokejistům speciální cvičení dovedností s Michalem Brošem. Čtyřiačtyřicetiletý mistr světa z roku 2000 se věnuje rozvoji individuálních schopností ve svazovém projektu Výchova talentované mládeže a rád oživil i přípravu národního týmu před startem třetího dílu Euro Hockey Tour.

"Trenér Říha se svým štábem mě oslovili s myšlenkou nějakého zpestření. Udělat začátek prvních dvou tréninků trošku jinak s důrazem na dovednosti. Nebylo to o tom hráče něco učit, ale spíše přitáhnout pozornost, že ve využití dovedností je v našem hokeji obrovský prostor pro zlepšení," řekl novinářům Broš, který s hráči pracoval v pražském Edenu na pondělní první přípravě po srazu i dnes při dopoledním tréninku.

"Včera to bylo o bruslení. Dali jsme tam nějaké hranové bruslení s kotoučem a pro útočníky obcházení soupeře, kličky, zpracování, přihrávky a zakončení. Dneska to bylo vyloženě o práci s kotoučem, různých variantách kliček a úhybných manévrech," popsal odchovanec Olomouce, který působil také ve Vsetíně, Spartě či finském Kärpätu Oulu.

Účastník dvou mistrovství světa, čtyřnásobný vítěz extraligy a držitel dvou zlatých medailí z finské ligy doufal, že to reprezentanty bavilo. "Mám odezvu jen z jejich řeči těla, vidím tam nějaké úsměvy a obavy v očích, když jsou to nějaké nové věci, na které hráči nejsou zvyklí. Ale všichni všechno zkoušeli. Kluci jsou tady šikovní, nejsou nadarmo v nároďáku. Snad si odnesou do tréninku nějaký pozitivní prvek," podotkl Broš.

Netušil, zda v budoucnu bude možnost další spolupráce. "Je to otázka na trenéry. Já jsem vděčný za prostor, co jsem dostal. Záleží na trenérech, možná i na hráčích, jestli si k tomu budou moci něco říct. Já jsem přesvědčený, že dovednostní kouč není na škodu v žádném týmu na jakékoliv úrovni," doplnil.

"I jednoprocentní zlepšení pro kluky na této úrovni může znamenat velký vliv na zlepšení celkového výkonu individuálního a tím pádem i týmového. U těchto tréninků ale šlo spíš jen o nějaké naladění a důraz na detail, na kterém by každý mohl zapracovat a soustředit se na něj," podotkl.

Na zdokonalování je podle něj neustále prostor. "Vždycky mě bavilo cokoliv s kotoučem. Jeho ovládání, přihrávka a zpracování. Je prostor těch dovedností pilovat hodně. Na ty jednoduché se postoupně navážkou ty složitější. Je nekonečné moře prostoru na zlepšení a na práci," dodal Broš.