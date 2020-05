Trenér Zeman nesouhlasí s obnovením italské ligy

Řím - Fotbalový trenér Zdeněk Zeman nesouhlasí s obnovením italské ligy. Podle bývalého kouče AS a Lazia Řím nemá smysl hrát bez diváků. Navíc se mu nelíbí, že by se začalo hrát ještě v průběhu pandemie koronaviru. Za správnou nepovažuje ani dočasnou úpravu pravidel a možnost pěti střídání místo tří, protože dělá soutěž neregulérní.

Italská liga byla kvůli nákaze nemocí covid-19, která byla na Apeninském poloostrově potvrzena u 221 tisíc osob a 31 tisíc lidí zemřelo, přerušena v polovině března. Kluby nedávno dostaly od vlády svolení k tréninku a vedení Serie A doufá, že se zbývajících dvanáct kol stále podaří dokončit.

Pokud by byla italská liga obnovena, provázela by ji přísná hygienická opatření včetně zápasů bez diváků. "Fotbal je podívaná pro lidi, takže podle mě nemá smysl hrát za zavřenými dveřmi," řekl Zeman v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Rai Radio 1.

"Fotbal mi chybí a když se začne hrát, tak se budu v televizi dívat, ale upřímně doufám, že sezonu ukončí," uvedl třiasedmdesátiletý Zeman. "Je mi jasné, že chtějí hrát, protože potřebují peníze, ale třicet tisíc mrtvých nejde jen tak přehlédnout," dodal.

Zeman také nesouhlasí s dočasnou změnou regulí, která umožní týmům místo tří hráčů střídat pět. "Bude to neregulérní. Nemůžete odehrát dvacet kol se třemi střídáními a pak v polovině soutěže změnit pravidla," prohlásil. "Navíc to zvýhodní kluby, které mají široké kádry a za normálních okolností by musely některé hvězdy poslat na tribunu," dodal.