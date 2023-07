Trenér Vrba by rád fotbalisty Zlína přivedl do klidného středu tabulky

Zlín - S prostým názvem FC Zlín vstoupí do nové sezony fotbalisté klubu, který si na jaře udržel prvoligovou příslušnost až po vítězství v baráži s Vyškovem. V nadcházejícím ročníku by se "Ševci" rádi pohybovali v klidnějších vodách, trenér Pavel Vrba na dnešní tiskové konfernci řekl, že by byl rád, kdyby s omlazeným kádrem hrál prostřední skupinu.

V jeho týmu totiž došlo k velkému počtu změn a radikálnímu věkovému řezu. V kolonce odchodů figuruje deset jmen a v drtivé většině jde o zkušené a starší fotbalisty, kteří byli tváří Zlína v minulých letech, jako například Robert Hrubý, Marek Hlinka, Václav Procházka, Vachtang Čanturišvili, Martin Fillo či Adam Hloušek. Vrba už nebude počítat ani s útočníky Liborem Kozákem a Filipem Balajem.

"Od nové sezony chceme jít jinou cestou. Šanci dostanou mladí hráči, kteří se o svoje místo hlásili už loni. Z tohoto pohledu bude zapracování mladých hráčů jedním z cílů sezony, co se týče herní stránky," řekl na dnešní tiskové konferenci Vrba. Zkušený kouč, který se zlínského týmu ujal na začátku zimní přípravy v lednu, ale zůstává realistou. "Pokud bychom hráli o střed tabulky, budeme samozřejmě rádi. Bylo by hezké sbírat body s top českými týmy, ale my se musíme zaměřit na body se srovnatelnými celky. Tak, jak se nám to dařilo v závěru minulého ročníku," zdůraznil Vrba.

Novými tvářemi jsou vedle mladíků z vlastní líhně i odchovanec Tomáš Čelůstka (dosud Kypr), útočníci Filip Žák (Teplice) a Senegalec Latyr Ndiaye, který působil v nižších francouzských soutěžích. "Omlazení bylo znát v přípravných zápasech, tým byl živější a rychlejší," pochvaloval si Vrba, jehož tým z pěti přípravných duelů tři vyhrál a ve dvou remizoval.

"Ševci", kteří se k prostému názvu FC Zlín vrátili po ukončení spolupráce s dosavadním titulárním partnerem, vstoupí do ligy sobotním duelem na hřišti nováčka z Karviné. Hned další sobotu na své Letné přivítají mistrovskou Spartu a následně jedou na Slavii. "Takový los může mít i své výhody. Pražské týmy se budou připravovat na poháry, budou hledat sestavy. My chceme do ligy dobře vstoupit a po prvních kolech se pasovat do role týmu pro klidný střed tabulky," řekl Vrba.