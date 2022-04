Trenér Trpišovský litoval, že Slavia nevyužila ani další možnost na semifinále

Praha - Fotbalisté Slavie potřetí za poslední čtyři sezony došli v pohárech až do čtvrtfinále, v trenérovi Jindřichu Trpišovském ale po vyřazení od Feyenoordu Rotterdam převládalo zklamání z toho, že jeho svěřenci ani tentokrát nepostoupili mezi nejlepší čtyři týmy. Navzdory porážce 1:3 v domácí odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy pochválil hráče za to, že předvedli výborný výkon v prvním poločase a na trávníku nechali absolutně vše. Brankáře Aleše Mandouse za chybu před rozhodujícím gólem příliš nekritizoval.

"Momentálně ve mně převažuje jen zklamání z toho, že jsme nevyužili možnost, kterou jsme měli. Stálo to velké úsilí se do čtvrtfinále dostat. Museli jsme jít přes spoustu dobrých soupeřů. Odehráli jsme velmi dobrý zápas na Feyenoordu, dnes skvělý poločas a stejně to nestačilo," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Takže teď velké zklamání, ale zase velká hrdost na klub a lidi v něm, že jsme se potřetí za čtyři roky dostali do čtvrtfinále. I přes změny, ke kterým v kádru dochází. Je strašně těžké se takhle daleko prokousat, vždy proti vám stojí těžcí soupeři. Je to o tom proměnit šance, neudělat chyby, což se nám dnes nepovedlo. I přesto, že v prvním poločase výkon splňoval nejpřísnější měřítka," doplnil Trpišovský, jehož svěřenci vloni a v roce 2019 neuspěli ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Český šampion v odvetě proti Feyenoordu dokázal po inkasovaném gólu z druhé minuty rychle srovnat, ale v 59. minutě po chybě brankáře Mandouse poslal hosty znovu do vedení Cyriel Dessers. V závěru nizozemský celek náskok pojistil.

"Hrál se výborný fotbal se skvělým soupeřem. První půli jsme odehráli skvěle. Bohužel jsme v druhé půli nedokázali tak dobře kombinovat a tolik se udržet na míči. Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal. Na evropské scéně se za chyby platí dvojnásob, je těžké se dostávat do šancí a dávat více gólů. Kluci do toho dali absolutně všechno, ale ve druhém poločase to na Feyenoord nestačilo. Soupeř postoupil zaslouženě," řekl Trpišovský.

Na Mandouse, který po malé domů prakticky nahrál soupeři na druhý gól, se příliš nezlobil. "Samozřejmě se Mandymu stala ta situace. Jinak si ale myslím, že paradoxně odchytal skvělý zápas. Potvrdil oprávněnost nominace, chytil minimálně dva sólové nájezdy, vypadal hodně dobře. Byl to za mě jeden z jeho nejlepších výkonů, samozřejmě se ale stal moment, který se stal," poznamenal šestačtyřicetiletý trenér.

"S Mandym jsme asi mluvili každý, já s ním taky chvíli mluvil. Je mu to líto, je to dobrý kluk i brankář. Jsem rád, že ho podpořili i fanoušci. Fotbal je hra chyb a hráči v defenzivě to kvůli tomu mají o to těžší. Když nedáte šest šancí, tak je prostě nedáte, nic se neděje. Naopak když v obraně uděláte 199 situací skvěle a pak tu jednu zkazíte, tak je z toho taková situace. Nejvíc to mrzí jeho samotného. Na nás je, abychom ho podpořili," prohlásil Trpišovský.

Věří, že se Slavii bude v pohárech dařit i v další sezoně. "Samozřejmě je otázka, jak bude vypadat kádr, kdo zůstane, přijde, odejde. Vrací se nám někteří hráči, kteří teď nebyli na soupisce. V létě tentokrát není Euro a po sezoně je pro hráče delší pauza. Je prostor i pro dobrou přípravu. Zase budeme mít ambice takové, aby se tady hrála minimálně skupina evropského poháru," dodal kouč.