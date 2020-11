Trenér Svoboda má covid, hokejisty Zlína dočasně povede Mařák

Zlín - Hokejisté Zlína budou nějaký čas bez trenéra Roberta Svobody, který měl pozitivní test na covid-19. Dočasně ho nahradí kouč juniorky Zbyněk Mařák, který povede tým už v dnešním utkání s Mladou Boleslaví. Klub to uvedl v tiskové zprávě.

Na střídačce s Mařákem budou obvyklí asistenti Martin Hamrlík a trenér brankářů Richard Hrazdíra. Se Svobodou, který podle vlastních slov nemá žádné příznaky nemoci, bude ve spojení na dálku.

"Je to pro mě zase něco nového, bude to velká změna. Zvlášť teď, když jsme nemohli ani trénovat. Ale těším se na to, už jen vyjet na led je perfektní, poznat život A-týmu, jak to chodí, funguje. Určitě to bude deset zajímavých dnů," uvedl Mařák, devětačtyřicetiletý odchovanec zlínského hokeje, který získal jako hráč tři mistrovské tituly se Vsetínem.