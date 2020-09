Trenér Priske čeká se Slavií dva vyrovnané zápasy

Praha - Trenér fotbalistů Midtjyllandu Brian Priske se domnívá, že 4. předkolo Ligy mistrů se Slavií nemá favorita a připravuje se na dva velmi vyrovnané zápasy. V předchozích dvou předkolech dánský šampion neinkasoval, jeho kouč však nyní očekává těžšího soupeře.

"Je těžké takhle před zápasem říct, kdo je favorit. A ani to pro mě není důležité. Pravda je taková, že Slavia hraje výborně, na evropské scéně v poslední době dosáhla skvělých výsledků. Daří se jí i na domácím poli, kde je mistrem. My hrajeme play off Ligy mistrů poprvé a máme velkou motivaci. Našemu týmu hodně věřím," řekl Priske při online tiskové konferenci před úterním úvodním zápasem 4. předkola v Edenu.

Midtjylland ve 2. předkole vyhrál 1:0 na půdě Ludogorce Razgrad, který vede český trenér Pavel Vrba, a ve 3. předkola doma porazil Young Boys Bern jasně 3:0.

"Myslím, že se Slavií to bude těžší. Samozřejmě play off se hraje na dva zápasy, což v určitých věcech mění situaci. Slavia je velmi silný tým, hodně ofenzivní, pracovitý a fyzicky silný. Má hodně hráčů se zkušenostmi z mezinárodních soutěží, z Ligy mistrů a také Evropské ligy, a hodně hráčů z českého národního týmu," uvedl Priske.

"Ale my víme, že máme kvalitu na to, abychom jim to ztížili. Přijeli jsme bojovat, pokusíme se vyhrát. Budeme se snažit držet naší taktiky, s níž jsme hráli proti Bernu. Doufám, že se nám ve dvojzápase se Slavií podaří docílit stejného výsledku," dodal třiačtyřicetiletý trenér.

Midtjylland má výhodu, že hraje odvetu doma, kvůli koronavirovým opatřením ale na zápasy kvalifikace nesmí diváci. "Normálně by byla ta nejlepší varianta začít venku a končit doma. Ale vzhledem k okolnostem těžko říct. Doma nebudeme mít podporu našich fanoušků, která by nám hodně pomohla. Ale i za dané situace se na oba zápasy hodně těšíme," uvedl Priske.

Je rád, že nikdo v klubu nemá koronavirus. "Situace u nás v Dánsku je podobná jako jinde. Čelíme nárůstu nových případů stejně jako v ostatních částech světa. Testy podstupujeme pravidelně nejméně dvakrát až třikrát týdně, někdy i čtyřikrát. Máme velmi silná opatření. Nedá se říct, že bychom byli jako Slavia v úplné izolaci, ale naštěstí nikdo z našeho týmu nemá pozitivní výsledek. To je skvělá práce," dodal kouč.