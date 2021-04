Trenér Nagelsmann od léta převezme Bayern po Flickovi

Mnichov - Fotbalisty Bayernu Mnichov od 1. července povede Julian Nagelsmann. Současný trenér Lipska na lavičce bavorského giganta nahradí úspěšného kouče Hansiho Flicka, který se rozhodl v létě odejít a zřejmě převezme německou reprezentaci. Nagelsmannův letní přesun potvrdily oba kluby.

Teprve třiatřicetiletý Nagelsmann si udělal jméno v Hoffenheimu. Od roku 2019 působil v Lipsku, se kterým v minulé sezoně postoupil do semifinále Ligy mistrů a obsadil třetí místo v německé nejvyšší soutěži. V aktuálním ročníku jsou "Roten Bullen" v bundesligové tabulce druzí za Bayernem, jenž má na dosah devátý německý titul po sobě.

Mnichovský velkoklub podle spekulací médií vyplatí Nagelsmanna za 20 až 30 milionů eur ze současného kontraktu, v novém působišti podepíše pětiletou smlouvu. Z Lipska do Bayernu po sezoně zamíří i francouzský obránce Dayot Upamecano.

"Už samotný pětiletý kontrakt ukazuje, jak moc je Julian oddaný Bayernu. Myslím, že naše sportovní budoucnost bude s Julianem Nagelsmannem velmi úspěšná," řekl člen představenstva Bayernu Oliver Kahn. "Julian Nagelsmann reprezentuje novou generaci trenérů. Navzdory svému mladému věku už má impozantní životopis," přidal prezident mnichovského klubu Herbert Hainer.

Flick převzal mužstvo Bayernu předloni v listopadu původně jako dočasný kouč, ale nakonec ve funkci zůstal. Loni v dubnu s ním klub prodloužil smlouvu do roku 2023. Bayern pod vedením svého někdejšího hráče zvítězil v Lize mistrů, německé lize, domácím poháru i superpoháru, v evropském superpoháru a na mistrovství světa klubů. Za předčasný konec v Mnichově podle spekulací mohou Flickovy spory se sportovním ředitelem Hasanem Salihamidžičem.

"Poslední dva roky pro mě byly nezapomenutelné. Užíval jsem si emoce, výhry, tituly, ale i každodenní práci na hřišti. Byly to úžasné časy," uvedl Flick. "Přeju rodině Bayernu do budoucnosti jenom to nejlepší. Není klišé, když řeknu, že to pro mě byla velká čest," dodal šestapadesátiletý kouč.

Očekává se, že Flick se stane nástupcem reprezentačního kouče Joachima Löwa, který po mistrovství Evropy skončí. Německý národní tým vedl 15 let a vyhrál s ním světový šampionát v roce 2014.