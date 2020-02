Trenér Kozel zažil s Baníkem vítěznou premiéru

Uherské Hradiště - Fotbalisté Ostravy zvítězili ve 21. kole první fotbalové ligy na Slovácku 1:0 a trenérovi Luboši Kozlovi připravili vítěznou premiéru na lavičce Baníku v nejvyšší soutěži. O výhře hostujícího celku, který navázal na bodovou šňůru z podzimu a neprohrál pošesté v řadě, rozhodl v 52. minutě obránce Jakub Pokorný. Naopak Slovácko vyšlo doma naprázdno poprvé od druhého kola, kdy nestačilo na České Budějovice.

Do zápasu vstoupili aktivněji domácí, kteří si vytvořili územní převahu, ovšem nedokázali ji využít k vytvoření střeleckých příležitostí. Baník si totiž pohlídal kombinaci Slovácka, nepustil soupeře do blízkosti Laštůvkovy branky a dlouhé nákopy a nepřesné centry neměly efekt.

První šance tak přišla v 18. minutě, kdy se po pravé straně prodral do šestnáctky Petržela, zpětnou přihrávkou našel Dvořáka, ale nejlepší střelec Slovácka v zimní přípravě vystřelil slabě a navíc i nepřesně.

Baník se dopředu dostával jen sporadicky, ale i on měl příležitost k otevření skóre. Nejprve De Azevedo pálil nad a vzápětí střílel slabě po zemi Šašinka, jenž na podzim hájil barvy Slovácka. Podobně se po průniku z levé strany ve 38. minutě vedlo i Holzerovi.

Ráz utkání se změnil brzy po začátku druhé půle. Obrana Slovácka nejprve odvrátila centrovaný míč z pravé strany, ale další centr zleva z kopačky Hrubého už skončil gólem, neboť Pokorný pověsil míč do šibenice Trmalovy branky.

Baník tím získal více klidu, který naopak chyběl Slovácku zejména ve finální fázi. Zlepšit na hřiště ji přišly i dvě zimní posily. Střela Klimenta však neznamenala pro Laštůvku žádné velké nebezpečí a Zahustel krátce po svém příchodu ve slibné pozici pořádně netrefil míč.

Signálem k závěrečnému náporu domácích byla standardní situace v 79. minutě, ale ani z ní a ani po následném rohu si míč cestu do branky nenašel. Největší šance závěru duelu přišla na druhé straně, kdy Trmal na brankové čáře chytil nebezpečnou hlavičku Potočného.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Byl to bojovný zápas, který nesl znaky prvního mistrovského utkání. Nepřenesli jsme výkony z přípravy do tohoto duelu. Plnili jsme dobře obrannou fázi, ale výborně bránil i soupeř. V první půli chyběly šance na obou stranách po přestávce bylo jasné, že rozhodne jedna chyba. Bohužel jsme ji udělali my při standardní situaci. Celkově nám chyběla větší odvaha, měli jsme sice tlak, ale byl platonický. Chyběla nám také efektivita, neměli jsme šance a Laštůvka nemusel nic velkého chytat. Z pozice ofenzívy jsme toho moc nepředvedli."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Zápas se mi hodnotí velmi dobře. Byl to pro nás těžký start, viděli jsme Slovácko ve třech přípravných zápasech a hrálo vždy velmi dobře. Dnes nám chybělo pět hráčů ze základu, ale ti, co nastoupili, podali dobrý výkon. Jsou to to pro nás zlaté body, zlatý start do jara. V první půli jsme nehráli tak dobře dopředu, po gólu jsme dobře bránili a měli jsme i další dvě tři příležitosti navýšit skóre. Nervózní z premiéry jsem nebyl, přece jen mám už něco odkoučováno."