Trenér Jalonen: Bylo to vítězství charakteru, kluci odvedli skvělou práci

Helsinky - Trenér hokejové reprezentace Kari Jalonen projevil po čtvrtfinálovém souboji s Německem na mistrovství světa velkou spokojenost s tím, jak jeho svěřenci klíčový zápas turnaje zvládli. Ocenil výborný týmový výkon, ale i dokonalou souhru lídrů ofenzivy Romana Červenky a Davidů Pastrňáka s Krejčím.

"Vidím to dnes jako vítězství charakteru, týmový duch v šatně byl neuvěřitelný. Když jde do tuhého v takovémhle zápase, týmový duch se projeví. Kluci odvedli opravdu dobrou práci, hráli jeden za druhého. Hráli jednotně, týmově, blokovali střely... Byl to vážně výborně odehraný zápas," pochválil Jalonen mužstvo po výhře 4:1.

Národní tým nejenže si do 33. minuty vypracoval vedení 3:0, ale sehranými přesilovkami potěšil i hokejové labužníky. Především první dva zásahy Pastrňáka a Červenky potvrdily, jak jim svědčí souhra s Krejčím.

"Když přišel Pasta (David Pastrňák) do týmu, mluvil jsem s Davidem Krejčím a Červusem (Romanem Červenkou), že je zkrátka musíme dát dohromady a vytvořit jednu údernou formaci na přesilovky. Dnes ukázali, proč by měli hrát spolu," pousmál se Jalonen. "Ale nebyly to jen přesilovky. Celý tým hrál opravdu dobře, všechny čtyři lajny. Hlavně obránci odvedli skvělou práci," dodal zkušený finský trenér.

Nadšený byl i z výborného výkonu brankáře Karla Vejmelky. "Každý musel vidět, jak dobrý je, jaké má sebevědomí. Chtěli jsem mu dopřát před čtvrtfinále trochu odpočinku, proto úterní zápas proti Finům odchytal Marek Langhamer. A také on odvedl dobrou práci," ocenil Jalonen.

Souhlasně přikývl, když se dozvěděl, že Pastrňák hovořil o utkání jako o nejlepším dosavadním vystoupení Čechů na šampionátu. "Musíme teď jít dál po malých krůčcích. Dát si dobrou večeři tady na hotelu, přejet zpět do Tampere, trochu se uvolnit, dobít psychickou i fyzickou energii... A připravit se na sobotu," prohlásil Jalonen.

Jen co přišel mezi novináře, už se omlouval, že spěchá rychle zpátky do Tampere, kde se odehrají semifinálové zápasy i souboje o zlato a bronz. Chtěl stihnout na vlastní oči ještě večerní čtvrtfinále mezi Finskem a Slovenskem. "Nechystám se ale fandit Finsku. Já fandím České republice!" zdůraznil .