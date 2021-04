Trenér Hořava sám od sebe skončil na střídačce Sparty

Praha - Trenér Miloslav Hořava se rozhodl po jediné celé sezoně skončit na střídačce hokejistů extraligové Sparty. U týmu, který získal Prezidentský pohár pro vítěze základní části a následně bronz po vyřazení v semifinále, by měl ale nadále působit Josef Jandač, jenž byl veden jako rovnocenný člen trenérského tandemu Pražanů. Klub oznámil změnu na svém webu, devětapadesátiletý Hořava se chce pokusit najít uplatnění v zahraničí.

"S Pepíkem Jandačem a se Spartou jsem se domluvil, že pokračovat nebudu. Řekl jsem jim svoje důvody, oni je chápou. Budu se snažit jít ven. Zkusím to a budu hledat, byť ta šance je hrozně malá. Náš hokej samozřejmě nemá takový zvuk a trenérů, jako jsem já, jsou venku mraky. Mám poslední šanci ve svém věku se někam dostat. Pokud to vyjde, budu rád, pokud ne, nedá se nic dělat," řekl deníku Sport Hořava, který má z minulosti za sebou zahraniční trenérské štace ve švédském MODO Hockey a německém Wolfsburgu.

"Máme za sebou těžkou a hodně unikátní sezonu. Jsem si jistá, že ji s odstupem několika málo dní budeme hodnotit jako úspěšnou. Oba trenéři na tom mají velký podíl. Proto nám samozřejmě rozhodnutí Miloše Hořavy nedělá radost, ale nezbývá nám, než mu poděkovat za odvedenou práci a popřát štěstí v zahraničním angažmá," uvedla generální ředitelka klubu Barbora Snopková Haberová.

Jak bude nově vypadat obsazení střídačky, to slavný klub ještě nepotvrdil. Dvaapadesátiletý Jandač by ale měl být součástí trenérského týmu. "Na složení trenérské dvojice pro příští sezonu pracujeme. S Pepou Jandačem samozřejmě jednáme. Chceme pokračovat v práci na zisku mistrovského titulu," řekl sportovní ředitel Petr Ton.

"Pro Spartu je strašně důležité, že Pepa zůstává. Nebýt jeho, sezonu jsme ani takhle neodehráli. Většinu práce udělal on, já mu jen pomáhal. Spartu zná, všechny hráče, osobně jsem strašně rád, že zůstává. Sparta je výborná organizace. Byl jsem tam hrozně rád," doplnil bývalý vynikající obránce Hořava, mistr světa z roku 1985, který má vedle jiného na kontě včetně play off i 82 zápasů v NHL za New York Rangers.

Spartu, v níž působil již od konce října 2010, ale také jen do závěru sezony, převzal Hořava loni na začátku února po odvolaném Uwem Kruppovi. Jen pár dnů nato se domluvil na spolupráci s Jandačem. Pod jejich vedením vyhrála Sparta poprvé od roku 2014 základní část, ambice na první titul od sezony 2006/07 ale nenaplnila. Přestože sparťané v semifinálové sérii s Libercem dotáhli manko 0:3 na zápasy, prohráli ve čtvrtek doma rozhodující sedmý duel 1:2.

Hořava, jenž dal v minulosti již několikrát najevo nespokojenost s poměry v českém hokeji, přiznal, že skončil i z jiného důvodu. Rozladilo ho dodatečné potrestání obránce Davida Němečka, který nemohl zasáhnout právě do klíčové bitvy, v níž mohla Sparta jako první v historii play off domácí nejvyšší soutěže dokonat obrat na 4:3 po úvodních třech porážkách. Viděl za tím kamarádskou výpomoc libereckému kouči Patriku Augustovi ze strany šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka.

"Ujčík je kámoš s Augustou. Znají se z Jihlavy, byli spolu v Boleslavi. Pro mě je to celé naprosto nepřijatelné. Kdybychom normálně prohráli, uznám, že Liberec byl lepší. Ale tohle jsem neskousnul a hodně dlouho neskousnu. Mělo to vliv na nás na všechny. Ujišťovali jsme se, že tomu nepodlehneme, zkusili jsme si s hráči navzájem pomoci. Ale promítlo se to na nás. Všichni jsme cítili, že to je podvod," prohlásil Hořava, byť zároveň přiznal, že Sparta odehrála sedmý zápas špatně.

"Proto je ten náš hokej tam, kde je. A je to pořád stejný dvacet let. Do toho vidím, jak ve stejný den zařízli Boleslav v Třinci. Úplně to samý. A co se stane? Nic se nestane, pojedeme dál. Už v minulosti jsem si párkrát usmyslel, že to řeknu naplno a budu kritický. Nestalo se vůbec nic. A mě už to nebaví. Mě baví hokej, ale nebaví mě tyhle věci. Tohle neskousnu, to nejde. A kvůli tomu jsem řekl, že tady pokračovat nebudu," řekl Hořava.