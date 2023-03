Trenér Hořava: Je to zklamání, chtěli jsme jít dál, ale nebyli jsme produktivní

Třinec - Ani kouzlo uznávaného trenéra Miloslava Hořavy nepomohlo hokejistům Sparty k ukončení dlouhého čekání na extraligový titul, které trvá již od roku 2007. Pražané - považovaní spolu s Pardubicemi za hlavního favorita sezony - ukončili naopak svou pouť vyřazovacími bitvami už ve čtvrtfinále. Zkušený jednašedesátiletý kouč v rozhovoru s novináři nijak nezastíral, že brzké vyřazení je pro ambiciózní klub velkým zklamáním.

"Kdybych mluvil o tom, že jsem Spartu někam vytáhl, tak by to bylo alibistické. Sparta je obrovský klub. Je to zklamání, protože jsme chtěli jít dál," prohlásil Hořava po dnešní porážce 1:5, která uzavřela sérii. Třinečtí jsou jakožto obhájci titulu mezi nejlepší čtyřkou po výsledku série 4:2 na zápasy.

Sparťané nedobrovolně nabídli tu nejlepší názornou ukázku každoročně omílaného klišé o tom, jak moc odlišné jsou obě fáze soutěže: základní část a play off. Když Hořava převzal hvězdnými jmény nabité mužstvo po odvolaném Pavlu Paterovi v polovině listopadu, tahali ho společně se švédským kolegou Hansem Wallsonem z předposledního místa. A mužstvo hrálo čím dál lépe.

Symbolickým paradoxem je, že už po Hořavově oficiálním jmenování hráli Pražané první zápas zrovna v Třinci. Prohráli těsně 1:2. O dva dny později už byl bývalý vynikající obránce na střídačce, Sparta hrála v Karlových Varech a zvítězila přesvědčivě 5:1. Pražané vystoupali nakonec až na konečné třetí místo po odehrání 52 zápasů základní části.

Včetně tehdejšího triumfu na západě Čech vyhráli sparťané od Hořavova nástupu ke kormidlu do konce dlouhodobé části 26 utkání a jen šestkrát prohráli, přičemž ani jedinkrát se nestalo, že by neuspěli dvakrát po sobě. V repríze minulého boje o zlato měli na své straně vedení 2:1, jenže pak uspěli třikrát za sebou Slezané a celou sérii opanovali nakonec stejným výsledkem jako loni - 4:2 na zápasy.

"Nejvíce mě vyřazení mrzí kvůli fanouškům, protože byli celou sezonu skvělí. Byl jsem překvapený, jak chodilo deset jedenáct tisíc lidí. Věřil jsem, že jim uděláme radost a že se dostaneme co nejdále. Jenže to se nám nepovedlo," uvedl Hořava, jenž má v klubu kontrakt ještě na příští sezonu.

Přes dlouhou řadu hvězd selhali Pražané v ofenzivě - ve druhé polovině série vstřelili za 180 minut hry pouhé dva góly. Na soupeřova brankáře Ondřeje Kacetla přitom vyslali ve čtvrtém až šestém souboji porci 106 přesných střel. "Poslední tři zápasy byly podobné. Tlačili jsme, ale nedali jsme žádné góly, a proto jsme prohráli utkání i sérii. Nebyli jsme produktivní," přiznal Hořava.

"Šli jsme do toho s tím, že jsme ofenzivnější mužstvo, měli jsme více ze hry i střel na branku, ale nenašli jsme cestu ke gólům. Těžko se připravíš na to, že nedáš šance... Možná se připravit dá, možná jsme na to měli klást větší důraz," přemítal Hořava. "Říkali jsme si, ukazovali, ale na ledě to vypadalo, jak to vypadalo. Rozhodly maličkosti. Když máme šest přesilovek a nedáme gól, tak je to hodně znát," připomněl Hořava důležitý pátý zápas, který byl v neděli bojem o mečbol.

Jako takřka nepřekonatelná překážka působil občas třinecký gólman Kacetl. "Ty věci, které jsme dělali a se kterými jsme chtěli jít do play off, jsme udělali. Když ale šance byla, nedali jsme gól. Na druhé straně i kvůli skvělému výkonu brankáře, takhle to v play off je," ocenil Hořava Kacetlův výkon.

Vzápětí ale pochválil i Jakuba Kováře, jenž předváděl velmi vyrovnané a spolehlivé výkony. "Chytal výborně, držel nás v sérii. Jeho výkony byly skvělé," prohlásil Hořava.