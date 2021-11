Trenér Gjelland má před startem SP z českých biatlonistek dobrý dojem

Praha - Trenér českých biatlonistek Egil Gjelland má před víkendovým začátkem Světového poháru dobrý dojem z formy svých svěřenkyň včetně mistryně světa Markéty Davidové, loni se trápící Evy Puskarčíkové a mladých nadějí. Cílem je i posun v olympijském žebříčku, aby Česko mohlo nasadit na únorových olympijských hrách v Pekingu pět biatlonistek.

Norský kouč nechtěl dělat větší závěry z přípravných závodů v norském Sjusjönu, před nimiž Češky byly jen týden a půl na lyžích. Davidová v konkurenci Norek, Francouzek a Ukrajinek skončila šestá ve sprintu a osmá v závodě s hromadným startem. "V hromadném startu se prakticky neustále pohybovala vepředu. Víme, že je na velmi vysoké úrovni. I na střelnici momentálně vypadá velmi dobře. Může být před startem sezony klidná. Zároveň se ale neustále snažíme odstraňovat nedostatky a posunout se ještě výš," uvedl Gjelland na svazovém webu.

Pod jeho vedením získaly medaile také Lucie Charvátová na MS 2020 ve sprintu a Eva Puskarčíková, která byla společně s Davidovou loni členkou bronzové smíšené štafety. Minulou sezonou se ale Puskarčíková i vinou zdravotních problémů v přípravě protrápila a místo v elitním týmu neměla jisté. V Norsku si ho vybojovala. "Letos udělala Eva v přípravě spoustu dobré práce. Vypadá to dobře. Bude zajímavé sledovat její progres ve Světovém poháru," řekl Gjelland.

Vedle Davidové, Charvátové a Puskarčíkové zahájí sezonu v SP ještě Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Jislové k nominaci stačil jeden testovací závod, druhý kvůli zdravotním problémům vynechala. "Byla trochu nachlazená. Potřebovali jsme ji vidět v závodě a to nám sobotní sprint splnil. V neděli už nemělo smysl, aby startovala. Když vás bolí v krku a máte ucpané dutiny, tak je lepší na chvíli zastavit. Když to uspěcháte, tak to můžete jen zhoršit a potýkat se s tím déle. Důležité je být v pořádku před startem sezony," konstatoval trenér.

Vedle dvaadvacetileté Vinklárkové, která byla patnáctá v závodě s hromadným startem, ho potěšil i výkon o rok mladší Terezy Voborníkové. "Musíme si uvědomit, že je pořád juniorka. Když ji srovnáte s juniorkami, které byly v Sjusjönu na startu, tak byla hodně v popředí," poznamenal na adresu závodnice, jejíž 25. příčka v závodě s hromadným startem byla nejlepší mezi juniorkami.

Vedle individuálních úspěchů bude důležité, jak se bude biatlonistkám dařit jako týmu. V olympijském žebříčku jim na konci minulé sezony patřila jedenáctá příčka, cílem je posun na desátou pozici zajišťující pět míst na ZOH. "To je velmi důležité. Všechny holky musí být připravené k tomuto cíli přispět. Zároveň se musíme pokusit vylepšit pozici v Poháru národů," řekl Gjelland.

Olympijská kvalifikace se uzavře v polovině ledna. Na průběžně desáté Švýcarky ztrácejí české biatlonistky 81 bodů. Jedenácté byly na konci minulé sezony také v Poháru národů, který s novým ročníkem začne od nuly.