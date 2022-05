Trenér českých hokejistů Jalonen: 1:0? To je vždycky dobrý výsledek

Tampere (Finsko) - Radost vyzařovala po utkání s týmem Spojených států amerických z kouče hokejové reprezentace Kariho Jalonena. Důvod byl nasnadě. Výhra 1:0 zahrnovala vše podstatné. Potřebný bod pro jistotu postupu do čtvrtfinále, odskočení soupeři na třetím místě tabulky, ale především výkon, na který zkušený finský trenér od začátku šampionátu čekal a který odpovídal nastavenému systému.

Český tým těžil v utkání z výborného výkonu brankáře Karla Vejmelky, ale i dobře pracující defenzivy. Díky tomu mu stačil na tříbodový zisk jediný zásah z hole Matěje Blümela. Mladý útočník ho dal již na konci osmé minuty. "Jestli je 1:0 ideální výsledek?To je vždycky dobrý výsledek! Ve fotbale i v hokeji," řekl s velkým úsměvem trenér Jalonen. "Přesně tohle jsme hledali, právě na takový výkon jsme čekali. A takhle teď musíme hrát i dál," dodal.

"Bylo to zatím našich nejlepších šedesát minut tady na turnaji. Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli, tohle byl play off hokej. Byla znát duše toho týmu, bojovnost, každý nechal na ledě všechno. Hráli jsme náročný hokej, ale s velkým srdcem. Toho si cením nejvíce, tohle všechno byly klíče k naší dnešní výhře. Je pěkné vidět, jak hráči společně rostou. Šlo o těžké utkání, ale Vejmelka nám dal šanci vyhrát. Je znát, že má nyní velké sebevědomí. Snažíme se před ním nedat soupeři možnost, aby se dostal do velkých šancí," dodal Jalonen při hodnocení zápasu.

Přestože se přes několik obrovských šancí neprosadila sehraná dvojice Davidů Pastrňáka s Krejčím, mrzet to nikoho nemuselo. Zaskočil za ně Blümel a při své koncovce proti Jeremymu Swaymanovi si nijak nezadal s tím, jak umí sólové úniky zakončovat právě Pastrňák. "Matěj představuje budoucnost českého hokeje. Hraje úžasný turnaj. Jsem strašně šťastný, že se po tom hitu (proti Norům) nezranil. Potřebujeme ho. Dal vítězný gól, což je velká věc. Umí si najít šance, je šikovný a pokorný. A hrozně rychle se učí, když mu něco řeknu," ocenil Jalonen.

Stejnou radost měl z toho, že se brankář Karel Vejmelka dočkal prvního čistého konta na šampionátu. "Byl už několikrát blízko, teď to konečně dokázal a má ho. Pro jeho sebevědomí je to jedině dobře, právě tohle potřebuje," podotkl Jalonen.

Potěšil ho i přístup rozhodčích. Zatímco v sobotním utkání s Nory nešetrný atak na Blümela nepřezkoumávali na videu, ačkoliv česká střídačka měla jasno o tom, že šlo o zákrok na hlavu, dnes zvolili opačný postup. A Kieffer Bellows obdržel na základě jejich porady u videa pětiminutový trest za faul loktem na obránce Radima Šimka.

"Když se někdo zraní, mají se jít rozhodčí podívat. Byl to úplně stejný případ jako s Blümelem. Proti Norsku to byla chyba, teď to udělali správně. Řekl jsem okamžitě Romanu Červenkovi jakožto kapitánovi, že už víme, že to je úder do hlavy. Teď to rozhodčí posoudili správně, pískali dobře," řekl Jalonen. "Věřím, že i Šimek je snad v pořádku, potřebujeme ho."

Vystoupení ve skupině uzavřou Češi v úterý proti Finsku, Jalonenově rodné zemi. Půjde o pozice a soupeře pro čtvrtfinále. Pro Jalonena bude zápas bezpochyby výjimečný. "Nijak jsem o tom ale nepřemýšlel. Snad nám zase i proti Finsku pomůžou fanoušci. Byť jich domácí budou mít možná trochu víc. Ale čeští fanoušci náš ženou a je skvělé, že tu jsou a podporují nás," uvedl Jalonen.