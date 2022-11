Trenér Bílek je přesvědčen, že šest proher v Lize mistrů fotbalisty Plzně posílí

Plzeň - Přestože plzeňští fotbalisté nezískali ve skupině Ligy mistrů ani bod a připsali si šest porážek, jejich trenér Michal Bílek věří, že je účinkování v prestižní soutěži do budoucna jednoznačně posílí. Výkon při domácí prohře 2:4 s Barcelonou označil kouč Viktorie za nejlepší v hlavní fázi. Doufá, že jeho svěřence otevřená partie s katalánským gigantem povzbudí do závěru podzimní části ligového ročníku, v němž budou hájit pozici lídra tabulky.

"Co si odneseme? Velké příděly, to jednoznačně," uvedl napůl v žertu na tiskové konferenci Bílek. "Těch branek jsme dostali opravdu hodně. Celkově je to zkušenost, jsou to obrovské zážitky a do další práce si odnášíme obrovskou motivaci," doplnil kouč obhájce ligového titulu.

Západočeši v šesti zápasech s giganty Bayernem Mnichov, Interem Milán a Barcelonou nebodovali při skóre 5:24 a jen těsně unikli negativnímu rekordu skupinové fáze Ligy mistrů. "Už dopředu jsme věděli, že v téhle skupině proti Barceloně, Interu a Bayernu bude velmi těžké uhrát nějaký dobrý výsledek, nějak jim hodně vzdorovat a bodovat. Dělali jsme, co jsme mohli, odehráli jsme to tak, na co asi naše síly stačily. Ale na tyhle týmy to nestačilo. Byli jsme ve skupině jednoznačně nejslabší," uvedl Bílek.

"Ale po psychické stránce to s námi nedělá vůbec nic. Naopak myslím, že i po těchto výsledcích musíme mít sebevědomí velké. Očekávám, že všechny hráče včetně celého klubu těch šest zápasů jednoznačně posílí," dodal bývalý kouč české reprezentace.

Výkon proti Barceloně při rozlučce se skupinou ho navzdory porážce potěšil. Západočeši favorita přestříleli a podle statistik UEFA vyslali 24 pokusů. "To jsme nečekali, těší nás to, ale nemůže zavládnout nějaká velká euforie, protože jsme prohráli. Dostali jsme čtyři góly, na druhou stranu jsme odehráli nejlepší utkání ve skupině. Dnes jsme měli k bodům nejblíž," prohlásil Bílek.

"Měli jsme hodně střel, dali jsme dva góly, byly tam břevno a tyč, spousta zblokovaných střel. Dnes kluci odvedli maximum. To, že děláme chyby do defenzivy, víme. Myslím, že tenhle zápas nás před koncem podzimní části musí jednoznačně posílit," doplnil Bílek.

Zatímco v domácí soutěži mají jeho svěřenci druhou sezonou jasně nejlepší obranu, v Lize mistrů inkasovali nejvíce gólů. "Když se podíváme na ty branky, které jsme dostali, někdy jsme to takticky nesehráli úplně dobře. Ale narazili jsme na kvalitu, která se do nás dostávala. Hráči všech těch tří týmů ve skupině byli rychlostně velmi dobře vybavení a individuální technika je na nejvyšší úrovni. Prostě jsme nestačili," připustil Bílek.

"O situacích, které nám dělaly problémy, samozřejmě mluvíme, budeme na nich pracovat, abychom byli v dalších zápasech lepší. V lize málo inkasujeme, za to jsem nesmírně rád. Ale je vidět, že světový fotbal je jinde. Defenziva prostě musí být ještě o něco kvalitnější," uvedl Bílek.

Věří, že se jeho svěřenci po konci v Lize mistrů zvládnou závěr ligového podzimu. Západočeši před sebou mají i s jednou dohrávkou tři zápasy a drží v čele neúplné tabulky čtyřbodový náskok. "Liga mistrů už je teď pryč, dnes to končí. Před námi je obrovská výzva zabojovat o nejvyšší příčky v naší lize a pokusit se zase dostat do skupiny evropských pohárů," řekl Bílek.

"Od teď už myslíme jen na sobotní utkání se Spartou. Musíme zbylé tři zápasy podzimu sehrát velmi dobře výsledkově. Situace u nás není ideální, máme hodně zraněných, kádr je teď hodně úzký. Ale věřím, že kluci zmobilizují veškeré síly a ty tři zápasy zvládneme, abychom si udrželi nějaký náskok pro jarní část," dodal bývalý záložník pražské Sparty či Betisu Sevilla.

Chorý: Dva góly Barceloně jsou nezapomenutelné, myslel jsem i na hattrick

Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý zřejmě nikdy nezapomene na dvě branky, které vstřelil Barceloně při domácí porážce 2:4 na závěr skupiny Ligy mistrů. Sedmadvacetiletý útočník připustil, že myslel i na hattrick a trochu ho mrzelo, že ho trenér Michal Bílek v 79. minutě vystřídal. Západočeši podle Chorého v elitní soutěži rozhodně neudělali ostudu, přestože prohráli všech šest zápasů.

Chorý nejprve v 51. minutě snížil z penalty na 1:2, ale Ferran Torres svým druhým gólem v utkání Barceloně rychle vrátil dvoubrankový náskok. Podruhé se Chorý trefil v 63. minutě hlavou, čtvrt hodiny před koncem ovšem pojistil vítězství katalánského favorita Pablo Torre.

"Dva góly Barceloně? Je to určitě nezapomenutelné a budu na to vzpomínat hodně dlouho. Ještě si to s kluky rozebereme a něco si od nich poslechnu. Jsem za to moc rád," řekl novinářům Chorý, jenž po druhé brance předvedl i speciální oslavu. "Je to kvůli dceři a manželce. Mají rády písničku ,Meleme kávu', tak to bylo pro ně," vysvětlil s úsměvem.

Od barcelonských obránců dostával hodně prostoru. V prvním poločase hlavičkoval od země do břevna, takže si věřil, že by mohl vstřelit i třetí gól. "Určitě jsem na hattrick myslel, z placu se mi rozhodně nechtělo. Už jsem to trenérovi říkal, když jsem se šel napít. Ale jak přišla branka Pabla Torreho na 2:4, tak už asi nebyl důvod a stáhl mě. Samozřejmě to respektuju," uvedl Chorý.

Už před utkáním bylo jasné, že úřadující čeští šampioni skončí ve skupině C poslední a Barcelona obsadí třetí místo. "Věděli jsme, že do zápasu půjdeme s tím, že nemáme vůbec co ztratit, že Barcelonu můžeme potrápit a je to jenom o nás. Fanoušci nás fantasticky podporovali, což jsme cítili. Ale Barcelona ukázala, v čem je silná, byla produktivnější. My jsme šance také měli, ale bohužel je neproměnili," konstatoval Chorý.

Plzeňští zakončili nabitou skupinu s giganty Bayernem Mnichov, Interem Milán a Barcelonou bez bodu s celkovém skóre 5:24. "Myslím, že se rozhodně nemáme se za co stydět. Ti hráči jsou extratřída. Bayern nebo Inter se budou chtít poprat, aby Champions League vyhrály. Žádnou ostudu jsme neudělali a naopak si z toho něco můžeme vzít. V domácím zápase s Barcelonou se to potvrdilo, hrabali jsme jeden za druhého a mohl z toho být krásný výsledek," prohlásil olomoucký odchovanec.

Přestože se mu na podzim střelecky daří i v domácí soutěži, o možné nominaci do české reprezentace vůbec nepřemýšlí. "Tohle pro mě není téma, koncentruju se na naše zápasy. Nejdůležitější je, abychom je zvládali. Budeme se muset připravit na další ligové utkání (v sobotu doma proti Spartě)," dodal Chorý.

Pilař: Proti Barceloně se dalo vytěžit víc, zápasy v Lize mistrů nás posunou

Plzeňský fotbalista Václav Pilař byl po porážce 2:4 s Barcelonou na závěr hlavní fáze Ligy mistrů zklamaný, protože cítil, že domácí mohli z utkání proti katalánskému favoritovi vytěžit víc. Přestože Západočeši v mimořádně těžké skupině C nezískali ani bod, podle čtyřiatřicetiletého záložníka duely s giganty Bayernem Mnichov, Interem Milán a "Barcou" západočeský tým posunou.

"Mám v hlavě, že se z toho zápasu dalo vytěžit víc. Samozřejmě Barcelona má obrovskou kvalitu na míči. Běháte hodně bez balonu, to je obrovsky těžké. Ale za stavu 2:3, pokud bychom vydrželi a nedostali hned další gól, byl by závěrečný tlak třeba ještě větší," řekl Pilař novinářům.

Už před utkáním bylo jasné, že Plzeň ve skupině skončí poslední a Barcelona třetí. Svěřenci trenéra Michala Bílka doma katalánské mužstvo nečekaně přestříleli, i když měli výrazně nižší držení míče. "Měli jsme hodně příležitostí, vystřelili jsme asi čtyřiadvacetkrát. Rozdíl byl v tom, že oni z šancí dali branky, my ne. Je to škoda," uvedl bývalý hráč Wolfsburgu či Freiburgu.

"Také do defenzivy to od Barcelony nebylo stoprocentní, asi proto skončili ve skupině třetí. Nemáme se za co stydět, hráli jsme poctivě a dopředu byli nebezpeční. Ale neproměňovali jsme šance," dodal Pilař.

Obhájci českého titulu při historicky čtvrté účasti v elitní soutěži poprvé prohráli všech šest zápasů. Se skóre 5:24 navíc jen těsně unikli negativnímu rekordu skupinové fáze Ligy mistrů. "Tohle ani nevím, vůbec to neřeším. Nás takové zápasy jen posunou," prohlásil rodák z Chlumce nad Cidlinou.

Od hvězdných soupeřů se snažil vzít si co nejvíce. "Jak si věří na balonu, jak jsou sebevědomí a silní na balonu, to je skvělé. Do toho náběhy za obranu a práce v rychlosti. Takhle se můžeme prezentovat i my. Jsou někde jinde, ale i v našich silách je být takhle dobří v některých fázích zápasu," uvažoval Pilař.

Poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů nastoupil v základní sestavě. "Byl jsem šťastný, že jsem dostal důvěru. Připravoval jsem se poctivě na zápas, hodně jsem pracoval do defenzivy. Mrzí mě střela v prvním poločase. Obstřeloval jsem to a nemělo to potřebnou razanci. Ale týmově to bylo kvalitní," řekl odchovanec Hradce Králové.

V první půli ho fauloval velký barcelonský talent Gavi, který za ostrý skluz dostal žlutou kartu. "Dohrál to za lajnou. Spíš jsem viděl, jaký je to obrovsky šikovný hráč. V 18 letech taková práce s balonem a rychlé změny směru. Klobouk dolů, je to velká budoucnost španělského fotbalu. Ale tohle dělat neměl," dodal s úsměvem Pilař.