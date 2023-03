Trenér baseballistů Chadim: Mladí nabrali zkušenosti, cílem je medaile z ME

Tokio - Dobře poskládaný tým s vášní pro hru a ochotou tvrdě pracovat je základem zviditelnění českého baseballu doma i ve světě, řekl trenér Pavel Chadim v tiskové zprávě po premiérovém vystoupení reprezentace na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC). Na hráče byl pyšný, mladí podle něj získali zkušenosti a cílem je nyní zisk první české medaile na mistrovství Evropy.

Baseballisté způsobili rozruch už postupem na WBC, který pořádá zámořská Major League Baseball (MLB) a zápasů se účastní hvězdy této nejlepší soutěže světa.

Český výběr, složený z hráčů pracujících, studujících či hrajících baseball v zahraničí a na amerických univerzitách, ukázal v Tokiu své kvality a byl až do posledního zápasu ve hře o postup do čtvrtfinále. Turnaj začal výhrou nad Čínou a pak odehrál solidní zápasy s Japonci, Korejci i Australany. "Jsem na kluky pyšný. Kdo by si byl ještě před půl rokem pomyslel, že tady budeme hrát tak skvělý baseball a bude nás uznávat svět,“ řekl Chadim.

Na tiskové konferenci po posledním utkání vysvětloval, jak tým poskládal. Upozornil na skutečnost, že své svěřence zná od mládežnických kategorií. "Vzal jsem ty nejlepší, ty s maximální vášní pro hru a největší dříče. Kapitán Petr Zýma a Martin Červenka jsou skvělí lídři,“ řekl Chadim.

Zkušené hráče jako Červenku či nadhazovače Martina Schneidera doplňovali mladí. Příkladem je devatenáctiletý Michal Kovala, největší evropská nadhazovačská naděje. "Mají před sebou velké kariéry. Nabrali mnoho zkušeností, které můžou v budoucnu uplatnit," věří Chadim.

Doufal, že nové zkušenosti a sílu jeho tým prokáže už v září. Chadim totiž touží dovést baseballisty k prvnímu cennému kovu z mistrovství Evropy. "Jako hráč jsem se o to pokoušel před třiceti lety a marně to zkoušely další tři generace," poukázal na fakt, že nejlepším výsledkem Česka na ME je čtvrté místo z roku 2014. Na dalších třech šampionátech skončil český výběr pátý.

Turnaj v Japonsku kouče nadchl. Především tamní fanoušci, proto přišel na tiskovou konferenci s japonskou čelenkou na hlavě, aby jim vzdal hold. "Jsou nejlepší na světě," řekl Chadim. Myslí si, že někteří čeští hráči by chtěli moc hrát v Japonsku. "A Japonci by mohli hrát v české lize nebo evropských ligách, to by pomohlo rozvoji baseballu na celém světě," dodal Chadim.

Po posledním utkání týmu na WBC byl trenér dojatý. Děkoval svému prvnímu kouči Geoffu Samuelsovi, s nímž vyhrál poprvé pro Draky Brno extraligový titul. Zmínil i další zahraniční kouče, kteří pomáhali reprezentaci - Jima Jonese či Stana Luketiche. Hlavně ale děkoval Billu Holmbergovi, jenž pomáhal tvořit rozvojový program v českém baseballu a v roce 2020 ve věku 67 let zemřel. "Tenhle turnaj byl pro tebe, Bille," řekl Chadim se slzami v očích.