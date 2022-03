Tree Energy postaví na severu Německa terminál na zkapalněný zemní plyn

Berlín/Düsseldorf (Německo) - Německá společnost Tree Energy Solutions (TES) vybuduje v německém přístavním městě Wilhelmshaven v Severním moři terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Napsal to dnes list Handelsblatt, podle nějž mají investice do terminálu do roku 2045 činit zhruba 25 miliard eur (637,3 miliardy Kč), do provozu pak má být zařízení uvedeno za tři roky. Firmu TES zaštiťuje belgická společnost AtlasInvest.

V prvních letech by Německo mohlo díky terminálu získat až 30 miliard metrů krychlových zemního plynu. Ministr hospodářství Robert Habeck dnes prohlásil, že Německo je připraveno i na eventualitu, že Rusko přestane největší evropské ekonomice dodávat zemní plyn.

Ministerstvo hospodářství dnes také oznámilo, že kvůli posílení energetické nezávislosti nakoupí vláda zkapalněný zemní plyn za 1,5 miliardy eur (zhruba 39 miliard Kč). Mluvčí ministerstva uvedl, že obchodní společnost Trading Hub Europe má částku příslíbenou a nyní rozhodne, kde se plyn nakoupí. "To se stane brzy," dodal.

"Náš projekt Wilhelmshaven bude do roku 2045 pokrývat deset procent celkové roční poptávky po primární energii v Německu, což je přibližně roční spotřeba energie 43 milionů domácností," sdělil agentuře Reuters provozní ředitel společnosti TES Otto Waterlander.

Německo loni spotřebovalo přibližně 100 miliard metrů krychlových zemního plynu. Z toho 38 procent pocházelo z Ruska.

"Německá vláda nás požádala, abychom do plánované továrny na výrobu vodíku začlenili terminál na zkapalněný zemní plyn, abychom co nejrychleji snížili závislost na dovozu z Ruska," řekl Waterlander listu Handelsblatt. Společnost TES se zabývá technologií zeleného vodíku.

"Z technického hlediska to pro nás nemá žádný význam. Můžeme používat stejný terminál pro vykládku LNG ze zemního plynu i pro zelený plyn z vodíku," upozornil Waterlander. Dodal, že terminál se bude v dlouhodobé perspektivě používat výhradně pro zelený plyn.

"Jsme na to připraveni. Současnou zimu a léto zvládneme," odpověděl Habeck na otázku rozhlasové stanice Deutschlandfunk, co Německo udělá, pokud Rusko zastaví dodávky zemního plynu. "Na příští zimu bychom přijali další opatření," pokračoval. Poukázal také na plánovanou legislativu, která má zajistit, aby zásobníky plynu byly na zimu plné. "Takže přijímáme opatření i pro ten nejhorší scénář, který zatím nenastal, protože Rusové dodávají," dodal.

Ministr poznamenal, že v horším případě by mohl Berlín udržet "uhelné elektrárny v záloze, možná by je i nechal v provozu". Připomněl také, že ve střednědobém horizontu je Německo i nadále odhodláno přejít na obnovitelné zdroje.