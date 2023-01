Třebíč zdolala Přerov a v čele první ligy předstihla Porubu

Praha - Hokejisté Třebíče vyhráli v 41. kole první ligy doma nad Přerovem 2:0 a dostali se do čela tabulky o tři body před Porubu. Ostravané prohráli vysoko 0:5 na ledě třetího Vsetína, který se na ně bodově dotáhl. Čtvrtou výhru za sebou oslavil Zlín, který porazil poslední Šumperk 6:2 a po trápení po loňském sestupu z extraligy se posunul na deváté místo.

Třebíč se dostala do pozice lídra díky třetí výhře z posledních pěti utkání. V 29. minutě ji dostal do vedení v přesilové hře obránce Michal Furch. Při power play pojistil výsledek do prázdné branky 48 sekund před koncem Jakub Malý. Brankář Pavel Jekel udržel popáté v sezoně čisté konto.

Vsetín nastoupil i s útočníkem Radkem Čípem, který Valachy posílil z dánského Frederikshavnu. S novými spoluhráči se radoval po 128 sekundách, kdy využil přesilovou hru Fin Riku Sihvonen. V 16. minutě zvýšil náskok obránce Jiří Říha.

Ve druhé třetině se upravili Pavel Jenyš a Lotyš Daniels Berzinš už na 4:0. Výsledek zpečetil 83 sekund před koncem druhým gólem v utkání Říha. První čisté konto ve čtvrtém utkání za Vsetín po příchodu z Michalovců si připsal gólman Tomáš Vošvrda.

Zlín se ujal vedení v čase 3:32 díky brance Zdeňka Sedláka, za 41 sekund ale odpověděl Jiří Průžek. V 27. minutě v přesilové hře vrátil Beranům vedení Denis Kindl a za 78 sekund zvýšil na 3:1 Bedřich Köhler, který v 31. minutě využil přesilovku a přidal další branku.

Za 18 vteřin zkorigoval stav Průžek, jenž se prosadil také podruhé v utkání. V 32. minutě se zapsal znovu mezi střelce také Kindl, který po 31 sekundách třetí třetiny dovršil hattrick i celkové skóre. Draci prohráli podeváté za sebou a nezískali při této sérii ani bod.

Předposlední Pardubice B vyhrály v Litoměřicích 6:5 po samostatných nájezdech, připsaly si čtvrté vítězství z posledních pěti utkání a unikly Šumperku na rozdíl tří bodů. Shodně čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí se na tom podíleli Tomáš Svoboda a Jan Hruška.

Loňský vítěz první ligy Jihlava zabrala po sérii šesti porážek a deklasovala ve svém azylu v Pelhřimově Frýdek-Místek 7:1. Dvěma góly a jednou asistencí k tomu pomohl Tomáš Chlubna a dvakrát skóroval i Tomáš Havránek. Brankou se uvedla také ofenzivní posila z Českých Budějovic Václav Karabáček. Zkušený útočník Tomáš Čachotský, který naopak sezonu dohraje právě v Motoru, ještě přispěl bilancí 1+1.

Pražská Slavia vyhrála v Sokolově 5:3 a dosáhla na sedmou výhru z uplynulých osmi duelů. Hattrickem k tomu přispěl Tomáš Knotek. Prostějov porazil Kolín 3:1 a shodně gólem a asistencí k tomu pomohli bek Jan Bartko a útočník Jakub Illéš.

41. kolo první hokejové Chance ligy:

Zlín - Šumperk 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Branky: 27., 32. a 41. D. Kindl, 28. a 31. Köhler, 4. Z. Sedlák - 5. a 31. Průžek. Rozhodčí: Koziol, Rapák - Blažek, Peluha. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 1786.

Vsetín - Poruba 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky: 16. a 59. J. Říha, 3. Sihvonen, 25. Jenyš, 27. Berzinš. Rozhodčí: Hucl, Valenta - Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 2011.

Třebíč - Přerov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 29. D. Furch, 60. Malý. Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Polák, Komínek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 985.

Jihlava - Frýdek-Místek 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Branky: 23. a 51. Chlubna, 33. a 39. T. Havránek, 18. Čachotský, 34. Karabáček, 45. Harkabus - 55. Hotěk. Rozhodčí: Skopal, R. Svoboda - Beneš, Horažďovský. Vyloučení: 5:8. Využití: 4:1. Diváci: 534.

Prostějov - Kolín 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Branky: 22. Jansa, 23. Bartko, 31. Illéš - 57. D. Šedivý. Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek - Otáhal, Kučera. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 972.

Litoměřice - Pardubice B 5:6 po sam. nájezdech (2:4, 3:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 8. J. Koláček, 10. P. Svoboda, 22. P. Ton, 26. Jícha, 29. J. Holý - 6. a 15. T. Svoboda, 11. a 18. J. Hruška, 51. Kaplan, rozhodující sam. nájezd T. Kaut. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Belko, Baxa. Vyloučení: 4:6, navíc O. Procházka - M. Kubíček oba 5 min. Využití: 3:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 930.

Sokolov - Slavia Praha 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 8. Berka, 17. Osmík, 26. Hauser - 9., 31. a 55. T. Knotek, 20. Žejdl, 60. E. Kulda. Rozhodčí: Wagner, Čáp - Jindra, Štofa. Vyloučení: 6:5.Využití: 0:4. V oslabení: 1:0. Diváci: 658.

Tabulka:

1. Třebíč 41 23 4 1 13 109:86 78 2. Poruba 40 20 6 3 11 128:95 75 3. Vsetín 41 24 1 1 15 122:93 75 4. Litoměřice 40 18 5 5 12 130:113 69 5. Prostějov 41 18 4 6 13 108:109 68 6. Přerov 40 15 5 10 10 103:92 65 7. Slavia Praha 41 16 4 3 18 114:109 59 8. Frýdek-Místek 41 15 5 4 17 104:106 59 9. Zlín 41 14 5 5 17 110:107 57 10. Jihlava 41 16 2 5 18 98:118 57 11. Kolín 41 14 5 4 18 111:114 56 12. Sokolov 40 14 4 4 18 102:128 54 13. Pardubice B 41 10 4 5 22 105:126 43 14. Šumperk 41 8 6 4 23 109:157 40

Další program:

Sobota 28. ledna - 42. kolo:

15:00 Slavia Praha - Přerov,

17:00 Šumperk - Sokolov, Prostějov - Poruba, Kolín - Litoměřice, Frýdek-Místek - Třebíč,

17:30 Zlín - Jihlava,

18:00 Pardubice B - Vsetín.