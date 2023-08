Třebíč otevřela výstavu fotografií svých památek, slaví 20 let v UNESCO

Třebíč - V Třebíči začala výstava Čtvero ročních období a památky UNESCO. Profesionální i amatérští fotografové na ní představují snímky třebíčské baziliky svatého Prokopa a židovské čtvrti se hřbitovem, které se před 20 dostaly na seznam světového dědictví. Vernisáž byla součástí prvního dne několikadenních slavností, které Třebíč letošnímu výroční zápisu věnuje. Program oslav bude dnes pokračovat koncertem The CELLO Boys a Filharmonie Bohuslava Martinů. Výstava bude v Předzámčí přístupná do 1. října.

Výstava je vrcholem fotografické soutěže vyhlášené u příležitosti výročí loni v létě. Snímky zachycují památky v krajině měněné v průběhu roku. Své fotografie na výstavu poskytl i Petr Ondráček, který je zároveň třebíčským městským architektem. "Jako městský architekt památky fotím i profesně, ale spíš se považuju za amatérského fotografa" řekl ČTK Ondráček. Mezi jeho oblíbenými místy k focení patří zákoutí židovské čtvrti a stráň, která přiléhá k návrší nad ní. Jako architekt vnímá potřebu třebíčské nejvýznamnější památky dál opravovat. Zejména židovská čtvrť podle něho v době zápisu nebyla v dobrém stavu. "Ale na druhou stranu se na ní nepodepsaly nějaké novodobé úpravy," řekl Ondráček.

Vedle dočasné výstavy bude mít zápis třebíčských památek na seznam UNESCO i trvalou připomínku v podobě dokumentu, který nechala zpracovat třebíčská radnice. Zachycuje výpovědi těch, díky kterým se památky na seznam UNESCO dostaly. "Máme zpracovaný asi tak hodinový dokumentární film osobností, jako je bývalý starosta Pavel Heřman, bývalý městský architekt Lubor Herzán nebo zástupce ministerstva kultury Michal Beneš, který pomohl k nominaci města Třebíče na seznam," řekla ČTK za třebíčský městský úřad Dagmar Pacalová.

Dokument se podle ní bude promítat na odborné konferenci, kterou bude radnice pořádat ve středu. Později by měl být na youtube města. "Myslím si, že to má velkou myšlenku pro budoucí generace, aby si pořád připomínaly hodnoty, proč vůbec naše památky na seznamu UNESCO jsou. Že to bylo především dlouhodobé soužití dvou odlišných kultur - křesťanství a židovství. Je to něco, co se musí novým generacím stále připomínat," řekla Pacalová.

Na konferenci, která se uskuteční v třebíčském zámku, vystoupí i Daniel Brýdl, starosta Litomyšle, jejíž zámek je památkou UNESCO od roku 1999, nebo Jana Ličková, zástupkyně Bardejova. Historické centrum slovenského města se dočkalo zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2000.

Oslavy, jejichž součástí budou také koncerty, taneční či divadelní vystoupení nebo přednášky, budou pokračovat do čtvrtka. V pátek na ně navážou městské Slavnosti tří kápí, které město pořádá od zápisu památek na seznam UNESCO pravidelně. V sobotu budou mít na programu také noční průvod městem a ohňostroj.

Bazilika stavěná mezi lety 1220 a 1260 a židovské město spolu s židovským hřbitovem byly na seznam UNESCO zapsané 3. července 2003.