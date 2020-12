Trápící se Plzeň na závěr podzimu přivítá lídra a mistra Slavii

Praha - Netradičně až vpředvečer Štědrého dne skončí podzimní část první fotbalové ligy. Ve středu se odehraje pět zápasů 14. kola včetně šlágru mezi dvěma předsezonními aspiranty na titul Plzní a mistrovskou Slavií. Západočechům se však v poslední době vůbec nedaří a do souboje s lídrem tabulky půjdou až z pátého místa s propastnou ztrátou 12 bodů. Utkání ve Štruncových sadech začne v 17:00, další čtyři duely pak o dvě hodiny dříve.

Plzeň se Slavií v posledních čtyřech sezonách skončily pokaždé na prvních dvou místech tabulky, tentokrát je ale situace před šlágrem úplně jiná. Viktoria prohrála tři z posledních čtyř kol a na vršovického rivala výrazně ztrácí, navíc má na kontě o zápas více. V minulém utkání Západočeši utrpěli ostudný debakl 0:4 na Slovácku.

Zato Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost. V nejvyšší soutěži bodovala už 24 utkání po sobě a má pětibodový náskok před druhou Spartou. "Ve středu začne zápas a bude úplně jedno, jestli máme nebo nemáme náskok. Bude to stejné jako na Spartě, těžký zápas venku, navíc v prostředí, kde se nám moc nedařilo. Ale poslední zápas jsme tam vyhráli. Rozhodne to, kdo bude ten den lépe nachystaný. Moc nehraje roli to, co bylo dva tři dny předtím," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"V těch momentech, které v zápase přijdou, je úplně jedno, jestli se vám předtím dařilo nebo ne, jaké je postavení v tabulce. Jde o momentální rozpoložení. Plzeň doma neprohrává, je tam silná. Navíc bude mít obrovskou motivaci ukázat, že kvalitu má, má možnost snížit náskok," dodal.

Západočeši věří, že v jejich prospěch bude hrát domácí prostředí. Pod vedením trenéra Adriana Guľy nastoupili proti Slavii zatím dvakrát a v obou případech to bylo v jarní části minulé sezony v Edenu. Viktoria ani v jednom z duelů neskórovala a proti rivalovi se neprosadila ani předtím doma, kde prohrála 0:1. Slavii Plzeň neporazila čtyřikrát za sebou.

"Velký zápas. Věřím tomu, že nasbíráme všechny síly a energii na to, abychom zápas zvládli do vítězství. Známe kvality soupeře. Měli jsme s nimi vzájemnou konfrontaci dvakrát a dvakrát to bylo na jejich stadionu. Proto věřím v sílu domácího prostředí a našeho kolektivu," uvedl Guľa. "Všichni víme, jakým způsobem se soupeř prezentuje, kde má silné stránky. Pro nás je podstatné, jak budeme nastaveni my," dodal slovenský kouč.

V souboji tradičních rivalů přivítá nováček z Brna Ostravu, která pět kol po sobě neprohrála. "I když je Brno na chvostu tabulky, dokáže podávat dobré výkony jako se Slavií nebo Slováckem. Nemůžeme nic podcenit. Navíc je tam nový trenér," upozornil asistent trenéra Ostravy Ivan Kopecký, že Zbrojovku před dvěma koly převzal jako hlavní kouč Richard Dostálek.

Karviná je nečekaně na sedmém místě tabulky a ve středu přivítá druhého nováčka Pardubice, jimž také překvapivě patří osmé místo. Trápící se Mladá Boleslav hostí Slovácko a ve čtvrtém zápase od příchodu staronového trenéra Karla Jarolíma bude usilovat o první výhru.

Ve zbylém středečním duelu pak jedenáctý Zlín přivítá čtrnácté Teplice. Zatímco "Ševci" třikrát za sebou neskórovali, Severočeši po příchodu kouče Radima Kučery bodovali ve třech z posledních čtyř kol.

Utkání Bohemians 1905 s Opavou bylo kvůli karanténě hostujícího týmu z důvodu vysokého počtu nakažených koronavirem odloženo na neurčito stejně jako dnešní duel Příbrami v Českých Budějovicích.

Liga se protáhla až do Vánoc kvůli tomu, že soutěž byla vzhledem ke koronavirové situaci v zemi od října do listopadu na měsíc přerušena. Kvůli opatřením proti covidu-19 se stále hraje bez fanoušků. Na stadionech ale znovu může být až 300 osob z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem a musejí být odděleni maximálně po deseti lidech.

Hlasy před středečními zápasy 14. kola první ligy:

MFK Karviná (v tabulce: 7.) - FK Pardubice (8.)

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Chceme potvrdit vítězství z Příbrami. Vážíme si našeho bodového zisku, ale musíme pracovat dál. Rádi bychom v posledním utkání proti Pardubicím ještě další body přidali. Myslíme ale pořád i na to, jak být ještě lepší."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Popereme se o to, abychom ještě nějaký bod utrhli. Bude to hrozně těžké utkání nehledě na dalekou cestu a na to, že nám kvůli čtyřem žlutým kartám bude chybět Honza Jeřábek. Budeme muset postavit sestavu tak, abychom byli konkurenceschopní."

FK Mladá Boleslav (15.) - 1. FC Slovácko (9.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Hrajeme naivně a jako mužstvo málo agresivně. V hodně soubojových situacích má soupeř navrch a z toho pramení nepříjemné situace před naší brankou. Je to nepříjemné, děláme s mužstvem, co jde. Snažíme se mužstvo připravit na zápas co nejlépe, ale bohužel na lepší výsledek to zatím nestačí."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "V neděli jsme porazili Plzeň po velmi dobrém výkonu. Teď nám mnozí budou podsouvat roli favorita. O to obezřetněji musíme k zápasu v Boleslavi přistoupit. Potřebujeme na hřišti 11 vlčáků, kteří se porvou o body. Domácí i po změně trenéra výsledkově tápají a je nám jasné, že pro úspěch udělají maximum. Bude to kondičně i psychicky nesmírně náročné utkání, ale chceme ho zvládnout."

Zbrojovka Brno (16.) - Baník Ostrava (10.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Je to poslední zápas roku, v němž bychom rádi navázali na domácí výhru proti Slovácku. Výsledkově nám nevyšel duel v Teplicích, to chceme napravit. Baník má výbornou bilanci na venkovních hřištích, kde je čtvrtý v celé lize. Má sérii pěti zápasů bez porážky, nebude to rozhodně snadné. K duelu přistupujeme s respektem. Pořád nás trochu trápí složení základní jedenáctky, kromě Moravce a Čermáka nám vypadl pro karty Sedlák a hrát nemůže Reiter, který patří Baníku."

Ivan Kopecký (asistent trenéra Ostravy): "Vnímáme situaci Brna, nemůžeme nic podcenit. Brno bude chtít doma bodovat. I když je na chvostu tabulky, dokáže podávat dobré výkony jako třeba se Slavií nebo Slováckem. Myslíme si, že soupeř svou kvalitu má. Je tam nový trenér, pro hráče to je nový impulz, musíme si dát pozor. Ale chceme se dívat sami na sebe a uplatnit svoje silné stránky."

Fastav Zlín (11.) - FK Teplice (14.)

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Do sestavy se nám vrací Poznar, což by mělo zvýšit naši efektivitu. V posledním zápase v Praze proti Pardubicím jsme hráli dobře, ale chyběla nám právě koncovka. Chceme si vytvořit tlak a nějak ten balon do branky dotlačit. Teplice mají spoustu zraněných a nemocných hráčů, ale jejich síla spočívá ve hře dopředu. Chceme se loučit s tímto podivným rokem výhrou a končit jej v plusových bodech."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Nepojedeme do Zlína s poraženeckou náladou. Nejsme ještě v žádném klidném středu tabulky, čeká nás ještě hodně práce. Pro takový ten klid je ale nedělní vítězství nad Brnem důležitý počin. Musíme se posouvat dál a dál a dělat další kroky. Tým by měl být daleko hladovější a neuspokojovat se. Věřím, že dobré a špatné věci budou tým posouvat."

Viktoria Plzeň (5.) - Slavia Praha (1.)

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Velký zápas. Těšíme se na to utkání, na to, že zítra je den D. Věřím tomu, že nasbíráme všechny síly a energii na to, abychom zápas zvládli do vítězství. Známe kvality soupeře. Měli jsme s nimi (na jaře) vzájemnou konfrontaci dvakrát a dvakrát to bylo na jejich stadionu. Proto věřím v sílu domácího prostředí, v sílu našeho kolektivu, týmu. Všichni víme, jakým způsobem se soupeř prezentuje, kde má silné stránky. Pro nás je podstatné, jak budeme nastaveni my, jakým způsobem vstoupíme. Půjdeme za jasnou tužbou a cílem - vítězstvím."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Ve středu začne zápas a bude úplně jedno, jestli máme nebo nemáme náskok. Bude to stejné jako na Spartě, těžký zápas venku, navíc v prostředí, kde se nám moc nedařilo. Ale poslední zápas jsme tam vyhráli. Rozhodne to, kdo bude lépe v ten den nachystaný. Moc nehraje roli to, co bylo dva tři dny předtím. V těch momentech, které v zápase přijdou, je úplně jedno, jestli se vám předtím dařilo nebo ne, jaké je postavení v tabulce. Je to o momentálním rozpoložení. Záleží, jak do zápasu vstoupíte. Plzeň doma neprohrává, je tam silná. Navíc bude mít obrovskou motivaci ukázat, že kvalitu má, má možnost snížit náskok."

Statistické údaje před středečními zápasy 14. kola první ligy: -------- MFK Karviná (7.) - FK Pardubice (8.) Výkop: středa 23. prosince, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Kotalík, Pečenka. Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Haša, Ostrák, Mangabeira, Qose, Bartošák - Papadopulos. Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Cadu, Pfeifer, Tischler, Solil, Ewerton - Huf. Absence: nikdo - Jeřábek (4 ŽK), Černý, Hlavatý, Sychra (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Bartošák - Solil, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos, Qose (oba 3) - Huf, Tischler (oba 4). Zajímavosti: - týmy se v lize ještě neutkaly - Karviná neprohrála 4 kola po sobě - Karviná doma v lize vyhrála jediný z posledních 10 zápasů a v ligové sezoně tam získala jen 6 z celkových 20 bodů - Pardubice vyhrály jediné z posledních 6 kol a v minulých 2 neskórovaly - Pardubice venku v lize vyhrály jediný z 6 duelů a získaly tam jen 4 z celkových 19 bodů FK Mladá Boleslav (15.) - 1. FC Slovácko (9.) Výkop: středa 23. prosince, 15:00. Rozhodčí: Petřík - Nádvorník, Vodrážka - Adam (video). Bilance: 28 14-9-5 44:23. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Markovič - Zahustel, Tatajev, Křapka, Mazáň - Janošek, Túlio - Douděra, Budínský, Mareš - Jiří Klíma. Slovácko: Nemrava - Šimko, Kadlec, Hofmann, Daníček - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Navrátil - Jurečka. Absence: D. Mašek, Mazuch (oba zranění), Matějovský (rekonvalescence) - Kalabiška (4 ŽK), Divíšek, Cicilia (oba zranění), Reinberk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Navrátil (3 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma - Daníček, Hofmann, Sadílek (všichni 3). Zajímavosti: - M. Boleslav neprohrála v lize se Slováckem 6x za sebou, poslední 3 duely ale skončily remízou - M. Boleslav neprohrála od listopadu 2010 doma v lize se Slováckem 9x po sobě - M. Boleslav pod vedením trenéra Jarolíma získala ve 3 kolech jediný bod a nevyhrála 5 kol za sebou - M. Boleslav prohrála doma v lize 2x za sebou, ale v ligové sezoně tam získala 7 z celkových 9 bodů - Slovácko minule rozstřílelo Plzeň 4:0, předtím ale nevyhrálo 3 kola po sobě - Slovácko nevyhrálo venku v lize poslední 3 zápasy - Slovácko má k dobru odložené utkání v Ostravě - trenér M. Boleslavi Jarolím v minulosti vedl Slovácko, kouč Slovácka Svědík zase působil v M. Boleslavi - Kalabiška (Slovácko), který pyká za 4 ŽK, oslaví den před utkáním 34. narozeniny Zbrojovka Brno (16.) - Baník Ostrava (10.) Výkop: středa 23. prosince, 15:00. Rozhodčí: Berka - Horák, Hurych - Lerch (video) Bilance: 46 15-17-14 53:56. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Brno: Šustr - Kotula, Šural, Dreksa, Bariš - Štepanovský, Vaněk, Pachlopník, Šumbera - Růsek, Přichystal. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - Jánoš, Kaloč - De Azevedo, Tetour, Potočný - Šašinka. Absence: Sedlák (4 ŽK), Reiter (dohoda klubů), Kryštůfek, Moravec, Čermák (všichni zranění) - Juroška (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - Laštůvka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hladík, Přichystal, Růsek, Štepanovský (všichni 2) - De Azevedo (5). Zajímavosti: - Ostrava vyhrála poslední 2 vzájemné ligové duely - Brno doma v lize neprohrálo s Ostravou ve 4 z posledních 5 zápasů - Brno získalo pod trenérem Dostálkem ze 2 kol 3 body a prohrálo 3 z posledních 4 ligových utkání - Brno doma poslední ligový duel vyhrálo, předtím tam ale 12x po sobě nevyhrálo - Ostrava bodovala 5 kol po sobě (z toho 4 výhry) - Ostrava vyhrála poslední 3 venkovní ligové duely - Ostrava má k dobru 2 odložené domácí zápasy Fastav Zlín (11.) - FK Teplice (14.) Výkop: středa 23. prosince, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Dresler, Bureš. Bilance: 25 8-3-14 23:36. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Vraštil, Buchta, Kolář - Cedidla, Conde, Hlinka, Čanturišvili - Janetzký, Poznar, Slaměna. Teplice: Diviš - Vondrášek, Ljevakovič, T. Kučera, Černý - Trubač, Jukl, Fortelný, Moulis - Řezníček, Mareš. Absence: Vyhnal (rekonvalescence), Jiráček (nejistý start) - Hošek (trest za ČK), Grigar, Heindenreich, Hyčka, Mareček, Plachý, Shejbal (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Conde, Poznar, Procházka - Řezníček, Žitný (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (5) - Mareš (3). Zajímavosti: - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 vzájemných ligových duelů, ale všechny doma - Zlín doma v lize porazil Teplice 3x za sebou a navíc neinkasoval - Zlín nevyhrál 3 kola po sobě a neskóroval v nich, minule po 17 ligových zápasech remizoval - Zlín doma v lize prohrál 2 z posledních 3 duelů a v této sezoně tam získal pouze 6 z celkových 16 bodů - Zlín má k dobru odložené utkání se Slavií - Teplice pod vedením trenéra R. Kučery neprohrály ve 3 ze 4 kol - Teplice naposledy venku v lize prohrály 0:7 v Plzni a na hřištích soupeřů bodovaly v jediném z posledních 6 duelů nejvyšší soutěže - Čanturišvili (Zlín) může nastoupit k 50. utkání v české lize, Grigar (Teplice) čeká na 300. start v nejvyšší soutěži Viktoria Plzeň (5.) - Slavia Praha (1.) Výkop: středa 23. prosince, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Hájek - Orel (video). Bilance: 48 13-12-23 45:67. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Limberský, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Ondrášek (Beauguel), Ba Loua. Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Traoré, Stanciu - Sima, Provod, Olayinka - Kuchta. Absence: Havel (trest za ČK), Kopic (zranění), Hybš (rekonvalescence), Řezník, Kovařík (oba nejistý start) - Holeš, Hovorka, Musa, Ševčík, Takács (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Čermák, Havel, Káčer - Kúdela, Masopust, Oscar (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čermák, Beauguel (oba 6) - Sima (7). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů a s Plzní 4x za sebou bodovala - Plzeň minule doma v lize podlehla Slavii 0:1, předtím ale na svém stadionu nad Pražany zvítězila 5x za sebou - Slavia v posledních 3 vzájemných ligových zápasech neinkasovala - Plzeň prohrála 3 z posledních 4 kol a zvítězila v jediném z posledních 6 ligových zápasů - Plzeň doma vyhrála 12 z posledních 13 ligových utkání a minule rozstřílela Teplice 7:0, čímž vyrovnala svoji nejvyšší výhru v samostatné historii nejvyšší soutěže - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 24x za sebou - Slavia venku v lize 10x za sebou neprohrála a má k dobru odložené utkání ve Zlíně - Slavia má s 35 góly nejlepší útok ligy a s 4 inkasovanými brankami nejlepší obranu - Ondrášek (Plzeň) oslaví den před zápasem 32. narozeniny - Masopust (Slavia) může odehrát 200. ligový zápas Tabulka: 1. Slavia 12 10 2 0 35:4 32 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 13 8 2 3 23:14 26 4. Olomouc 13 5 7 1 19:12 22 5. Plzeň 13 6 2 5 28:20 20 6. Liberec 12 6 2 4 19:14 20 7. Karviná 13 5 5 3 14:16 20 8. Pardubice 13 5 4 4 13:15 19 9. Slovácko 12 5 3 4 20:13 18 10. Ostrava 11 5 3 3 17:10 18 11. Zlín 12 5 1 6 13:14 16 12. České Budějovice 13 3 6 4 17:22 15 13. Bohemians 1905 13 4 2 7 16:18 14 14. Teplice 13 4 1 8 13:26 13 15. Mladá Boleslav 13 2 3 8 14:25 9 16. Brno 13 2 3 8 12:26 9 17. Příbram 13 2 3 8 10:28 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6