Transpetrol potvrdil obnovení dodávek ropy ropovodem Družba

Bratislava - Slovenský přepravce ropy Transpetrol ve středu obnovil dodávky ruské ropy ropovodem Družba. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně Transpetrolu Ivana Koláriková Havranová. Dodávky suroviny Slovensko a další země přerušily v dubnu kvůli nadměrnému obsahu organického chloridu v ropě, který může poškodit zařízení rafinérií. Transpetrol zatím neuvedl, zda dodávky byly obnoveny v obvyklém objemu.

Podle agentury Reuters ropa začala ve středu ropovodem znovu proudit v 18:00 SELČ.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Podle dřívějšího vyjádření předsedy české Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra by čistá ropa ropovodem Družba měla do Česka dorazit nejpozději příští týden.

Transpetrol a bratislavská rafinerie Slovnaft ve společném prohlášení ještě ve středu uvedly, že ukrajinský provozovatel ropovodu Ukrtransnafta a maďarská ropná firma MOL potvrdily vyhovující kvalitu ropy směřující na slovensko-ukrajinskou hranici. Slovnaft patří do skupiny MOL.

Slovnaft krátce po dubnovém zastavení dovozu ruské ropy na Slovensko zahájil dříve naplánované revize zařízení, během kterých podnik zpracovává méně ropy. Rafinerie se proto předzásobila ropnými produkty.