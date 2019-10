Tramvaje pojedou po okrajích Václavského náměstí, ne středem

Praha - Tramvaje budou na pražském Václavském náměstí po svém návratu do horní části jezdit v trase dnešních vozovek pro auta. V minulosti byly koleje ve středu náměstí. Úpravy by měly začít v roce 2022 a práce mají trvat asi rok. Novinářům to řekli představitelé města a architekti. Kromě kolejí v horní části náměstí přibudou stromy a rozšířeny budou chodníky. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit na začátku 80. let minulého století. Architektonickou soutěž na proměnu celého náměstí vyhrála před více než deseti lety kancelář Cigler-Marani.

"Koleje nepovedou středem náměstí, jako to bylo dřív. Naopak chceme, aby tam vznikl kvalitní veřejný prostor. Koleje by měly vést po okrajích, v podstatě v prostoru, kde dnes jezdí automobily. Když se tam vrátí tramvaje, umožní to, že prostor který máme spojen s taxikáři a veksláky, tak jej vrátíme místním," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podle původního návrhu Cigler-Marani se měly tramvaje vrátit do své někdejší trasy ve středu náměstí. To se nyní změní. "Vozovky budou sdílené pro auta a tramvaje a střed náměstí je určen pěšákům. Vznikl tam 15 metrů široký prostor," řekl architekt Vladimír Vacek. Křížení tramvají se severojižní magistrálou provoz automobilů podle Scheinherra nezkomplikuje.

21.10.2019, 15:09, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

V horní části náměstí přibude druhé stromořadí, ubude parkovacích míst a rozšířen bude proti původnímu plánu střední prostor. "Takže taková standardní demonstrace tam může být, když tak se tramvaje zastaví," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).

Na základě upravené studie město nyní nechá vypracovat dokumentaci nutnou pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. "Očekávám, že na konci roku 2021 bychom mohli mít všechna potřebná povolení. Na začátku roku 2022 bychom mohli začít stavět a na přelomu let 2022 a 2023 by mohlo být hotovo," řekl Scheinherr. Náklady by se podle odhadů měly pohybovat okolo 250 milionů korun, přesná částka není známa.

Na jaře příštího roku by měla začít rekonstrukce spodní části náměstí od křížení s Vodičkovou a Jindřišskou ulicí směrem na Můstek. "Je zřejmé, že to místo potřebuje revitalizaci. Je málo tak padlých území, jako je spodní část Václavského náměstí," řekl Hlaváček.