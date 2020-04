Tradiční Jízda králů se letos v květnu ve Vlčnově nepojede

Vlčnov (Uherskohradišťsko) - Jízda králů se letos poslední květnový víkend ve Vlčnově na Uherskohradišťsku nepojede. Dnes o tom kvůli šířící se pandemii nového typu koronaviru a souvisejícím vládním opatřením rozhodli pořadatelé. Budou mimo jiné zvažovat, zda Jízdu králů odsunou na jiný termín nebo ji pro letošek zruší bez náhrady. ČTK to řekla místostarostka obce Marta Moštková (STAN). Jízda králů od roku 2011 figuruje na seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

"Jisté je, že v daném termínu, který měl včetně doprovodných programů být, tedy od 29. do 31. května, určitě Jízda králů nebude. Zda to bude definitivní rozhodnutí pro celý letošní rok, to ještě nemůžu říct. Jednáme o dalších možných variantách," uvedla místostarostka.

Veškerá rozhodnutí se podle ní pořadatelé snaží přijímat po dohodě s královskou rodinou a jezdci a jejich rodinami. "Ještě s nimi budeme jednat. Bohužel nám to trošičku komplikuje to, že se nemůžeme setkat osobně, ale musíme to řešit přes e-maily a telefony. Tím se to protahuje. Do konce dubna si ještě necháváme čas. Tehdy končí i nouzový stav a uvidíme, jestli bude pokračovat dál," řekla Moštková.

Už na začátku dubna rozhodli organizátoři o přeložení Jízdy králů v Kunovicích na Uherskohradišťsku, která byla naplánovaná na předposlední květnový víkend. Zatímco ve Vlčnově se však Jízda králů jezdí každý rok, v Kunovicích jednou za dva roky. Ve městě ji tedy uspořádají příští rok ve dnech 21. až 23. května se zachováním dvouletého cyklu. Další Jízda králů by se tedy v Kunovicích měla jet v roce 2023.

Po tříleté odmlce by se letos měla Jízda králů, která je zlatým hřebem Dolňáckých slavností, uskutečnit také v Hluku na Uherskohradišťsku. Slavnosti jsou naplánované na 2. až 6. července. Podle starosty Martina Křižana (KDU-ČSL) však město pracuje i s variantou jejich posunutí na srpen, kdy se v Hluku konají hody, případně na příští rok. Rozhodnutí by mělo nejspíše padnout na přelomu května a června.

Jízda králů může mít původ ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Druhý možný původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad v 15. století. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.