Tradičně v Söldenu začne SP ve sjezdovém lyžování, bude u toho i Ledecká

Sölden (Rakousko)/Praha - Tradičně obřími slalomy v Söldenu začne o víkendu Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Na rakouském ledovci, kde se kolotoč elitních závodů rozbíhá pravidelně od roku 2000, bude v sobotu závodit i dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká. O den později se mezi muži představí Kryštof Krýzl. Křišťálové glóby za celkové vítězství v SP budou obhajovat Slovenka Petra Vlhová a Francouz Alexis Pinturault. Nebudou to mít snadné, protože se srovnal počet závodů v technických a rychlostních disciplínách. Vrcholem sezony budou únorové olympijské hry v Pekingu.

Ledecká, která je na lyžích silná především v rychlostních disciplínách, jela obří slalom ve Světovém poháru právě jen v Söldenu. Loni obsadila dvacáté místo. V sobotu se po více než půlroční pauze vrátí do závodního režimu. "Ester ráda závodí a od mistrovství světa nejela závod, což je docela dlouho. Je lepší jet první závod v Söldenu, o který nám zas tolik nejde a může tam jenom překvapit, než jet první důležitý závod po strašně dlouhé době v Lake Louise, kde už máme nějaké ambice," řekl její trenér Tomáš Bank.

V kanadském Lake Louise se pojedou na začátku prosince dva sjezdy a superobří slalom. V minulé sezoně se kvůli koronaviru v zámoří nezávodilo. Před tím v roce 2019 Ledecká sjezd v Lake Louise vyhrála.

Vedle očekávaného návratu Světového poháru na severoamerické svahy bude v nadcházející sezoně také více rychlostních závodů. Ve sjezdu a superobřím slalomu je v kalendáři naplánovaných osmnáct podniků stejně jako pro obří slalom a slalom. Pryč by tak měla být nevyváženost posledních let, kdy převažovaly technické disciplíny. Také díky tomu Vlhová jako první Slovenka v historii vyhrála celkové hodnocení Světového poháru. Do nové sezony vstoupí s novým trenérem Maurem Pinim ze Švýcarska, kterého angažovala po ukončení pětileté spolupráce s Italem Liviem Magonim.

Většího počtu rychlostních disciplín bude chtít využít její největší soupeřka z minulé sezona Lara Gutová-Behramiová, která převahu technických disciplín kritizovala. Na trůn pro nejvšestrannější závodnici se může vrátit také trojnásobná vítězka SP Mikaela Shiffrinová z USA, jejíž výkony v nedávné minulosti poznamenalo tragické úmrtí otce v únoru 2020.

Z českých lyžařek se vedle Ledecké očekávají výrazné výsledky také od Martiny Dubovské, která v minulé sezoně skončila desátá v celkovém hodnocení slalomu. Jejím maximem bylo osmé místo v březnovém závodě v Jasné.

Muži absolvují v sezoně hned jedenáct sjezdů včetně dvojzávodů v Lake Louise, Wengenu a Kitzbühelu. To dává naději na úspěch v celkovém pořadí také sjezdařským specialistům, jako je Dominic Paris. Na trůn se budou chtít dostat také loni druhý Marco Odermatt ze Švýcarska a Rakušan Marco Schwarz, třetí muž minulého ročníku SP a kombinační mistr světa.

Po obřích slalomech v Söldenu si dá Světový pohár tři týdny pauzu. Bude pokračovat 13. a 14. listopadu paralelními slalomy v rakouském středisku Lech Zürs.